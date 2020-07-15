Челябинский тренер обзвонил 49 лагерей и никто не захотел взять команду из другого города

Тренеру детской спортивной команды пришлось обзвонить более 40 лагерей, но везде ему отказали. По словам мужчины, причиной назвали то, что его команда из другого города. КП-Челябинск выяснила, насколько законно такое ограничение. Оказалось, что все дело в неразберихе.

Тренер вместе с 45 ребятами собрался поехать в лагерь в Кыштыме. Там их согласились принять, сказали приезжать, но в последний момент передумали.

— Нам позвонили во вторник и сказали: «Лагерь 6-го числа будет, приезжайте». Мы собрали все справки к пятнице, заказали автобус, но вечером в пятницу мне позвонили и сказали, что детей из Челябинска решили не брать, — рассказал педагог.

Возмущенный тренер обзвонил 49 лагерей Челябинской области.

— Выяснилось, что 90% лагерей не принимают детей из Челябинска. На сегодняшний день не берут в Сатке, Верхнем Уфалее, Еткуле, Еманжелиске, Чебаркуле, Миассе, Усть-Катаве, Верхнеуральске, Кыштыме и Каслях. Много где говорят: «Места есть, но из Челябинска мы детей не берем» Как нам быть? — задается вопросом тренер.

В комментариях под жалобой пользователь предложил ответить на дискриминацию дискриминацией:

— Если б челябинские вузы потом ответили, что они не берут детей из области.

В Челябинской области уже открыли 21 лагерьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомольской правде-Челябинск»в министерстве образования региона заявили, что произошло недоразумение. К прошлой пятнице, 3 июля, в регионе не работало 49 лагерей, а их руководители не знали, могут ли они принимать детей из других муниципалитетов, поэтому и отказывали — от греха подальше.

— Сейчас все открывающиеся лагеря принимают детей из области. Ограничения на другие муниципалитеты не установлены. Другое дело, что загружены лагеря только на 50 % от проектной вместимости. Это требование Роспотребнадзора. Путевки раскупаются мгновенно, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Сейчас в регионе работает 21 лагерь, где отдыхают 2854 ребенка, а также открыто 184 пришкольных лагеря для 14 тыс. детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru