Власти сказали, что все в норме: в Челябинской области построили дорогу в нескольких шагах от жилого дома

В нескольких шагах от дома Ирины Кичатовой под Челябинском построили дорогу. Теперь выход на улицу для семьи — буквально квест на выживание, нужно смотреть в оба, чтобы не попасть под колеса. Участок находится по адресу Юбилейная, 23 в поселке Саргазы.

— Моему папе 79 лет, дочери 13, я беспокоюсь за их безопасность. Дорога очень опасна, — переживает Ирина. По ее словам, территория устроена так, что водителям не видно, выходящих из дома. К тому же, проезжая часть не освещается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791492" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области построили дорогу в нескольких шагах от жилого дома.Видео: Ирина Кичатова

— Нет пешеходного перехода от моего участка, нет лежачих полицейских, а уж тротуарной дорожки и в помине нет. Покрытие дороги — каменная пыль, уж не знаю, кто согласовал такой проект, но то, что теперь мне нечем дышать, и весь мой участок в этой пыли — это факт, — уверяет женщина. — Пыль от дороги везде: все посадки и весь урожай, даже в теплице, мебель на террасе, чтобы посидеть вечером надо все протирать, невозможно открывать окна в доме. Про то, что опасно выходить с участка, могу подтвердить тем, что уже сбили знак «уступи дорогу», — говорит хозяйка дома.

Желтым цветом на схеме указана новая дорога.Фото: из архива героя публикации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791507" frameborder="0"></iframe> Возле дома в Саргазах, где построили дорогу, сбили стоб.Видео: Ирина Кичатова

Пыль с дороги оседает на участке.Фото: из архива героя публикации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791490" frameborder="0"></iframe> Участок жителей Челябинской области засыпает пылью с проезжей части.Видео: Ирина Кичатова

Ирине пришлось обратиться за помощью к юристу. Терпеть такие неудобства и рисковать, каждый раз выходя из дома, семья не намерена.

— Строительство дороги началось 30 июня, с вырубки участка леса, и заброшенного плодового сада с двух сторон от моего участка, — Техника работала неделю без выходных, кто занимался строительством, пока выяснить не удалось, — говорит Ирина. — Но со слов главы администрации Саргазинского поселения — Вячеслава Новгородцева — проект дороги есть, он находится в администрации Сосновского района, и был выигран тендер на строительство данной дороги. То есть, все по закону...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/792172" frameborder="0"></iframe> Как вырубали деревья под дорогу в поселке Саргазы.Видео: Ирина Кичатова

«ДОЖДИ ПРОЙДУТ, ПЫЛЬ УЛЯЖЕТСЯ»

В местной администрации объяснили, что дорогу построил район, и нарушений при строительстве нет.

— Данная дорога построена за счет областных средств, аукцион отыгрывал район, смету делала тоже районная администрация, — рассказал КП-Челябинск глава администрации Саргазинского сельского поселения Вячеслав Новгородцев. — Дорога предусматривает отсыпку скальником и щебнем. Она является единственным проездом к нарезанным земельным участкам, в количестве ста штук, которые были наделены еще в 2010-2013 годах. От земельного участка, который принадлежит данной гражданке, отступы порядка 6-7 метров, то есть, права ее не нарушены. Центральный вход у нее со стороны улицы Юбилейная, с асфальта, он так и есть, его никто ей не перегородил, ничего не закрыл. А то что пыль... Ну по смете предусмотрена отсыпка щебнем. Сейчас, надеюсь, дожди пройдут, вся эта пыль уляжется. Вы же сами понимаете, что дороги отсыпанные пылят, от этого никуда не деться. Так что здесь все по закону.

«ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ»

В администрации Сосновского района объяснили, почему в поселке вообще решили построить новую дорогу. Раньше жители спокойно заезжали на улицу Тополиную с улицы Юбилейной. Но дорога, которая эти улицы связывала, почему-то проходила через земельный участок. В начале года собственник огородил свою территорию и закрыл проезд. Вот власти якобы и позаботились о людях, сделав другую дорогу.

На схеме красным цветом показана старая дорога, синим - новая. Фото: администрация Сосновского района

— Дорога, обеспечивающая выезд жителей улицы Тополиной, проходит по землям населенных пунктов, не нарушает красные линии и полностью соответствует правилам застройки, — ответила начальник информационно-аналитического отдела администрации Сосновского района Светлана Макаровских. Она также объяснила вырубку деревьев. — Участок дороги был построен на землях населенных пунктов, к землям лесного фонда не относится. При строительстве был выкорчеван кустарник и поросль клена.

Однако юристы считают, в ситуации все-таки нужно разбираться детально. Во-первых, то, что раньше дорога проходила по участку — нарушение прав собственника. Почему участки нарезали, а проезд к ним изначально не обеспечили. Во-вторых, нужно конкретизировать, новая проезжая часть — это дорога или проезд.

— Это абсолютно разные понятия. Согласно установленным нормативам и правилам, жилое строение (или дом) должно стоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов — не менее чем на 3 метра, — объясняет юрист ООО «Центр Бизнес-Консультант» Егор Шмидт. — В данной ситуации, если это проезд, то можно предположить, что есть законные основания. Если это дорога, то расстояние должно быть не менее 5 метров.

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