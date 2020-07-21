2020-07-21T08:09:01+03:00
Общество

Завораживающая и пугающая: смотрим впечатляющие фотографии грозы в Челябинске

Горожане запечатлели электрическое шоу и поделились в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
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Во время «молниеносной ночи» челябинцы сделали крутые снимки. Фото: Ольга КеллерВо время «молниеносной ночи» челябинцы сделали крутые снимки. Фото: Ольга Келлер
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В ночь на 21 июля в Челябинске прошел мощный ливень с грозой. Такого масштабного электрического шоу над городом давно не было. Сверкало и громыхало так сильно, будто тучи были прямо над головой.

— Дрожим вместе с собакой, я на диване, она под диваном, — смеются челябинцы в соцсетях.

Многие жители наслаждались свежестью после двухнедельной жары, любовались стихией и пытались запечатлеть ее. Предлагаем полюбоваться впечатляющими кадрами из соцсетей.

Эту молнию успели «поймать» на улице Братьев Кашириных. Фото: instagram.com/tapac74

Эту молнию успели «поймать» на улице Братьев Кашириных. Фото: instagram.com/tapac74

Самые эффектные кадры получились с верхних этажей. Фото: Юрий Кустиков

Самые эффектные кадры получились с верхних этажей. Фото: Юрий Кустиков

Фото: Ольга Келлер

Фото: Ольга Келлер

Сфотографировать грозу челябинцам удалось даже на телефон. Фото: Алина Мустафина

Сфотографировать грозу челябинцам удалось даже на телефон. Фото: Алина Мустафина

Фото: Егор Артемцев

Фото: Егор Артемцев

Фото: Полина Гавриш

Фото: Полина Гавриш

Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Копейск тоже наблюдал за стихией и ловил эффектные кадры. Фото: vk.com/«Копейск [В]Теме»

Копейск тоже наблюдал за стихией и ловил эффектные кадры. Фото: vk.com/«Копейск [В]Теме»

Гроза в Челябинске 21.07.2020.Видео: Камиль Нуретдинов

Разбавим подборку видео. И жутко, и красиво!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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