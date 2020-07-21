Завораживающая и пугающая: смотрим впечатляющие фотографии грозы в Челябинске

В ночь на 21 июля в Челябинске прошел мощный ливень с грозой. Такого масштабного электрического шоу над городом давно не было. Сверкало и громыхало так сильно, будто тучи были прямо над головой.

— Дрожим вместе с собакой, я на диване, она под диваном, — смеются челябинцы в соцсетях.

Многие жители наслаждались свежестью после двухнедельной жары, любовались стихией и пытались запечатлеть ее. Предлагаем полюбоваться впечатляющими кадрами из соцсетей.

Эту молнию успели «поймать» на улице Братьев Кашириных. Фото: instagram.com/tapac74

Самые эффектные кадры получились с верхних этажей. Фото: Юрий Кустиков

Фото: Ольга Келлер

Сфотографировать грозу челябинцам удалось даже на телефон. Фото: Алина Мустафина

Фото: Егор Артемцев

Фото: Полина Гавриш

Фото: vk.com/«Нетипичный Челябинск»

Копейск тоже наблюдал за стихией и ловил эффектные кадры. Фото: vk.com/«Копейск [В]Теме»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791628" frameborder="0"></iframe> Гроза в Челябинске 21.07.2020.Видео: Камиль Нуретдинов

Разбавим подборку видео. И жутко, и красиво!

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