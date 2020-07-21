2020-07-21T14:38:52+03:00
Общество

«Синяки на все лицо были»: южноуралец избил беременную женщину, сделавшую замечание из-за громкой музыки

Полтора месяца будущая мама не может добиться наказания для обидчика
Ангелина ЗАКИРОВА
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Синяк на груди сильно болел и мешал спать, рассказывает пострадавшая. Фото предоставлено пострадавшейСиняк на груди сильно болел и мешал спать, рассказывает пострадавшая. Фото предоставлено пострадавшей
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В Челябинской области молодой человек избил беременную женщину из-за сделанного ему замечания. Поводом послужила громкая музыка. Ольга чуть не потеряла ребенка. Прошло полтора месяца, а хулиган до сих пор не понес наказания и спокойно приезжает к дому.

Инцидент произошел в Магнитогорске еще 6 июня возле дома на улице Шишкова, 13. Ольга стояла возле подъезда и стала свидетельницей конфликта. По ее словам, на черном Mercedes подъехал 26-летний парень.

— Мы стояли с соседом, разговаривали. Молодой человек ждал девочку из нашего подъезда. В машине играла музыка. Потом он сделал громче, и мы не могли даже услышать друг друга, — рассказывает Ольга. — Сделали ему замечание, сначала я, потом сосед. Водитель вышел и начал ему что-то доказывать, быковать, они сцепились. Потом Лиза вышла, за которой он приехал. Мы их стали разнимать. Девочка села в машину, а дед по соседям побежал, чтобы они вышли. В это время он на меня и накинулся. Я ему стала кричать: «Ты что делаешь? Я беременна!». Телефон выхватил сотовый, а я хотела заснять автомобиль, номер, чтобы в полицию написать. Он сказал, что будет пипец и мне, и деду, и нашему дому. Потом с пассажирской стороны парень вышел, оттолкнул его от меня. Они сели и уехали.

Не заметить положения Ольги было невозможно, женщина находилась на восьмом месяце. По ее словам, парень бил в грудь и пытался попасть в живот.

— Я сначала вызвала 112, в полицию звонили, там то занято, то они трубку не берут. Полиция приехала, скорую вызвала. На следующий день поехали с мужем побои снимать. Синяк на лице сразу проявился, а на груди — на следующий день. Болел сильно, ночью плохо спала, — вспоминает Ольга.

«ЛЕЖИ НОГАМИ КВЕРХУ, ЧТОБ НЕ СКИНУТЬ»

Через два дня после нападения у женщины заболел живот, а врач сказал, что может быть выкидыш.

— С ребенком сейчас, слава богу, все нормально. Но через два дня после того, как он меня избил, у меня живот болел, тянуло. За деньги на УЗИ пошла. В женской консультации хотели меня в роддом направить. Врач таблетки выписала и посоветовала: «Лежи дома кверху ногами, чтоб не скинуть. Если что, скорую вызывай». Вот я неделю так провалялась, боль прошла. На УЗИ сходила повторно, все вроде нормально, — говорит Ольга. — Ребенок у нас долгожданный. До этого 5 лет бесплодие ставили.

На следующий день Ольга поехала с мужем снимать побои

На следующий день Ольга поехала с мужем снимать побои

Обидчик Ольги часто приезжает во двор и мук совести не испытывает. С момента нападения прошло больше месяца, а женщине до сих пор страшно выходить на улицу.

— Боялась, честно, боялась выходить. Иду в магазин, и муж звонит, говорит, чтобы быстрей возвращалась домой. Он переживал, но не трогал того. Пусть полиция разбирается.

ВСЕГО ЛИШЬ АДМИНИСТРАТИВКА

Тетя пострадавшей, возмущенная бездействием полиции, написала гневный пост в соцсетях.

— Побои сняты, свидетели есть. Заявление написано в полиции и прокуратору. Все до сих пор бездействуют! Машина с этим «нелюдем» часто приезжает в этот дом. Звонили участковому, реакции никакой! До каких пор это будет продолжаться?

В ГУ МВД Челябинской области сообщили, что на мужчину составили административный протокол за нанесение побоев.

— Зарегистрировано было это сообщение своевременно. По нему проведена проверка, установлен подозреваемый. В отношении него составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ. Материалы переданы в суд для рассмотрения дела по существу, — прокомментировали в Главке.

Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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