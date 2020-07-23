Инвестиции в человека — требование времени: в Варненском районе открылся уникальный спорткомплекс с бассейнами

Бассейн РМК открыли в Варне.РМК открывает уже третий спортивный объект в Челябинской области.

В Варне большое новоселье. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) станет центром притяжения тысяч жителей одного из крупнейших районов Южного Урала. Таким спортивным комплексом, оснащенным по последнему слову техники, вполне мог бы гордиться и любой мегаполис. Два бассейна: 25-метровый взрослый с четырьмя дорожками и детский, пять на 10 метров. Одновременно здесь могут заниматься 40 (взрослый) и 20 (детский) человек. Система подготовки и очистки воды по-своему уникальна. Это двойная водоподготовка, в том числе и с использованием ультрафиолета. Кстати, за чистотой чаши бассейна будет следить подводный робот-пылесос. Специалисты рассказали, что этот электронный помощник может работать и с пульта управления, а может включить и собственный интеллект: распознать, где есть загрязненные участки, и до блеска очистить каждый угол бассейна, стены и ватерлинию.

Когда будут сняты ограничения по посещению спортивных объектов, ФОК заработает в штатном режиме с соблюдением всех норм. Фото РМК.

Здесь же в спорткомплексе — душевые, раздевалки, современный тренажерный зал, кафе, две сауны. Общая площадь комплекса более 2,5 тысячи квадратных метров. Общие инвестиции составили 257 млн рублей.

Детская ванна 5 на 10 метров. Фото РМК.

ФОК СТАНЕТ МЕСТОМ ПРИТЯЖЕНИЯ

На торжественном открытии спорткомплекса губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что социальная ответственность бизнеса — это требование времени, вложение в людей — это сегодня принципиально. Глава региона подчеркнул, что такие позитивные изменения в социальной сфере района стали возможны благодаря социальной ответственности бизнеса и что такая поддержка позволяет территориям расти и развиваться.

— Я в прошлом году был в Варненском районе. И вот сегодня мы уже все вместе присутствуем на открытии спортивного комплекса с двумя бассейнами, спортивным залом, который был построен благодаря Русской медной компании. Такие инвестиции, вложения очень важны, и Русская медная компания это делает. ФОК станет местом притяжения жителей района (Варненский район — это 37 населенных пунктов. - Прим. ред.), целых поколений варненцев, местом для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер (на фото — справа) и Всеволод Левин на открытии ФОКа в Варне. Фото РМК.

Кстати, новый спорткомплекс возвели за два года, хотя вопрос о его строительстве обсуждался на протяжении десятка лет. Строительство началось после обращения жителей района к руководству Михеевского горно-обогатительного комбината — градообразующего предприятия района, которое входит в состав Группы «Русская медная компания». Отметим, что предприятие сегодня вкладывает значительные средства в развитие социальной сферы территории, благоустройство в развитие инфраструктуры. В поселке открываются детские, спортивные площадки, капитально отремонтирован детский сад «Умка», сейчас завершается ремонт еще одного дошкольного образовательного учреждения в поселке Котенино. Кроме того, Дворец культуры также капитально отремонтирован и переоборудован — сегодня это современный культурно-образовательный центр, где можно проводить, в том числе, и выступления коллективов самого высокого уровня.

— Варна, Варненский район — это центр, где большие культурные, исторические традиции. Люди сохранили и приумножают эти ценности, и мы всегда рады в этом помочь. Здоровый дух должен быть в здоровом теле. И открытие нового спортивного комплекса будет только способствовать этому. Мы видим, что люди с каждым годом все больше и больше стремятся заниматься спортом, физической культурой, поддерживать свое здоровье. Для Русской медной компании это не просто один их проектов социальной политики, которую мы реализуем на всех территориях присутствия. Это вклад в будущее района, в подрастающее поколение и его новые победы, — отметил президент РМК Всеволод Левин.

ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА ОЧЕНЬ ВАЖНА

Директор спорткомплекса Елена Копусяк рассказала, что содержание и работу ФОКа будет финансировать Михеевский ГОК. Здесь создано 50 новых рабочих мест. Все сотрудники — жители Варненского района. В административном, хозяйственном и спортивном блоках работают инструкторы, тренеры, фельдшеры, мастера отдела эксплуатации, операторы котельной, гардеробщики, собственный лаборант, матросы-спасатели и другие специалисты.

Варненский район гордится своими ведущими спортсменами. Фото РМК.

— Сейчас мы занимается подготовкой расписания посещений, занятий, формированием групп. Губернатор порекомендовал нам создать на базе комплекса специальные начальные группы для обучения плаванию. Мы также будем реализовывать и этот проект. В планах — проведение не только регулярных тренировок, но и соревнований местного и областного уровня. У нас есть все необходимое оборудование для проведения различных турниров. Варненский район расположен в зоне степного климата. Зимой здесь довольно морозно, летом жарко. Водоемов, пригодных для купания, в округе мало. Такой спортивный комплекс с бассейнами многое значит для жителей. Мы его долго ждали и очень благодарны за то, что он построен и тем более открыт в такие короткие сроки. У нас есть свои чемпионы, сильные спортсмены. Теперь результаты, уверена, станут еще более впечатляющими. И главное, конечно, это поддержка спорта, активного образа жизни, — говорит Елена Копусяк.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А начался визит главы региона с посещения Михеевского ГОКа — одного из современнейших производственных объектов Русской медной компании.

На площадке рудника руководители компании отметили, что карьер будет расширяться и что рекультивация бортов в некоторых местах уже началась. На верхних горизонтах уже сделаны зеленые посадки. Главе региона показали весь основной процесс добычи и обогащения медной руды, производство медного концентрата, а на пульте управления флотации — автоматизированный процесс управления всеми производственными агрегатами.

На обогатительной фабрике Михеевского ГОКа. Фото РМК.

Президент РМК Всеволод Левин подчеркнул, что сейчас на Михеевском ГОКе реализуется крупный инвестиционный проект, касающийся перевода карьерных самосвалов на газомоторное топливо. На первом этапе на этот экологический вид топлива будут переведены двенадцать 186-тонных карьерных самосвалов Komatsu (два из них уже работают на таком топливе). Было отмечено, что техника будет способна работать одновременно на двух видах топлива — дизельном и газомоторном. За счет такой комбинации на 40 процентов снизится расход дизельного топлива, а значит, сократятся и выбросы выхлопных газов. Реализация проекта позволит повысить эффективность и экологическую безопасность добычи. Сумма инвестиций в этот проект — 318 млн рублей.

На экологический вид газомоторного топлива будут переведены двенадцать 186-тонных карьерных самосвалов Komatsu. Фото РМК.

— Для Варненского района Михеевский ГОК — крупнейшее градообразующее предприятие. Здесь высокие зарплаты, хороший социальный пакет. У предприятий есть развитие, значит, будут вложения в социальную сферу, в рост налогов в бюджет и района, и области, — заключил глава области Алексей Текслер по итогам посещения предприятия.

ФОК «РМК» в Коркино

КСТАТИ

Новый плавательный бассейн в Варне стал третьим современным спортивным объектом, который РМК возвела в Челябинской области с 2017 года. Ранее такие спорткомплексы были открыты в Карабаше (СК «Металлург) и Коркино (ФОК «РМК»). Спортивный комплекс «Металлург» в Карабаше - это крытый многофункциональный спортзал с площадкой для игровых видов спорта, зоной для занятий единоборствами, тренажерный зал, зал для фитнеса и зона гиревого спорта, плюс открытый стадион с футбольным полем, площадками для стритбола и воркаута, беговыми дорожками и трибунами на 250 мест. Инвестиции в объект превысили 220 млн рублей. Столько же вложено в возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино. ФОК РМК в Коркино — это зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал, поле для мини-футбола, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, детская игровая зона.