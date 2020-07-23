«Учу через силу»: победитель олимпиады из Челябинской области рассказал, как потратит приз в 5 тыс. долларов

Выпускник из Челябинской области Илья Чайка стал абсолютным победителем на Менделеевской олимпиаде по химии, которую проводит МГУ, и получил премию в 5 тыс. долларов. Он рассказал КП-Челябинск, на что планирует потратить приз, и зачем занимается химией по 8 часов в сутки.

«ПОЧТИ НЕ ВОЛНОВАЛСЯ»

Принять участие в Менделеевской олимпиаде Илья хотел с 9 класса, и планомерно готовился к интеллектуальному состязанию.

— Это была моя мечта. Но коронавирус мог все перечеркнуть. Я видел, что другие международные олимпиады начали отменять из-за карантина, и уже подумал, что ее тоже отменят, — вспоминает юный знаток химии.

Илья говорит, что совсем не волновался перед олимпиадой, ведь упорно готовился. А его мама Елена признается, что переживала, но верила — сын возьмет золото.

— Волнуемся мы — родители. У Ильи есть какая-то уверенность, даже если переживает, то он этого никогда не показывает. Да, мы надеялись, что золотая или серебряная медаль должна быть. Но то, что получилось, было для нас полной неожиданностью.

Мама Илья верила, что он возьмет золото или серебро, но даже не ожидала такого высокого результата

РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ, И ЗАВЕРТЕЛОСЬ

Уверенность выпускника оправдана, ведь химией он увлекся в 7 классе, тогда предмет даже не преподавали. Но мама, химик по образованию, помогла на первых порах.

— В 7 классе начинается олимпиада «Юный химик». Там есть простенькие задания на начальные знания предмета. Илья победил на муниципальном этапе, и ему нужно было ехать представлять город на областном туре в Челябинск. Мы решили, что раз так, то ему нужно подтянуть знания, и уже начали вместе нарешивать какие-то задачки. Но это не значит, что мы месяцами сидели. Бывало на недельке 1-2 вечера выделим, порешаем, посмотрим. Началось все с этого.

Олимпиадное движение затянуло Илью, и сейчас он серьезно готовится к следующей международной олимпиаде в Москве.

— Сейчас у него тоже проходят сборы, потому что в конце этой недели будет международная олимпиада, на которую он так же полетит в Москву. Они занимаются с 12 и до 9 вечера, долго сидят с преподавателями из МГУ. Они их натаскивают. С 9 класса у нас каждое лето такое, — говорит мама выпускника.

Елена уверяет, что не заставляет сына зубрить, Илья сам сидит и готовится:

— Он с самого детства не носился сломя голову по улицам. Любит читать, сейчас больше про химию, раньше вообще увлекался художественной литературой. Илья такой ребенок, более усидчивый. Шахматами увлекается. Помимо химии участвовал в муниципальных этапах состязаний по математике, физике, информатике. Науки — это его.

«УЧУ ЧЕРЕЗ СИЛУ»

Но как и любой ребенок, Илья тоже сталкивался с трудностями в учебе.

— Приходилось себя иногда заставлять, учить через силу. Это зависит от темы. Что-то мне интересно, что-то тяжелее дается. Но это надо делать, чтобы лучше разбираться, — признается Илья.

«СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУ РАБОТАТЬ НА ЗАВОДЕ»

Илья Чайка собирается учиться на химическом факультете МГУ. Как победитель Всероссийской олимпиады школьников, он может поступить в любой вуз страны на бюджет без вступительных экзаменов. Но пока не знает, кем хочет работать в будущем.

— Я так далеко не загадывал. За 6-7 лет многое может поменяться. Может, я не останусь в Москве, но и вряд ли в Сатке буду жить. Скорей всего, буду на каком-нибудь предприятии работать или на заводе.

За победу на Менделеевской олимпиаде Илье вручили премию в 5 тыс. долларов. Эти деньги он оставил на черный день, вдруг пригодятся, пока будет жить в Москве.

— Я пока не думал, как потратить деньги. Наверно, все равно будут какие-то расходы во время обучения. Вдруг телефон поломается или компьютер, просто можно будет новый купить и не переживать из-за денег.

У Ильи есть младший брат. Он только закончил 5 класс и химию будет изучать через пару лет, но уже равняется на старшего брата и участвует в олимпиадах.

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