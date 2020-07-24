«Территория здоровья» для детей: в Челябинскую область приехали лучшие врачи

Более тысячи детей получили помощь московских специалистов

В Челябинскую область второй год подряд приезжают лучшие врачи Российской детской клинической больницы. Решение о благотворительном проекте принято ПАО «НОВАТЭК» после рассмотрения огромного числа обращений от родителей тяжелобольных детей. В некоторых случаях требовалась медицинская консультация, а где-то — врачебное вмешательство серьезного уровня. К проблеме помощи детям и родителям необходимо было подойти комплексно: создать программу, разработать план, в том числе на перспективу.

Организаторы и участники проекта в Челябинской области (слева направо: Вадим Ромасенко, Галина Киреева, Николай Ваганов)

Проект «Территория здоровья» рассчитан на пять лет, два года из которых уже успешно отработаны. За это время поездка бригада врачей самых востребованных специальностей посетила восемь городов присутствия ПАО «НОВАТЭК» - Арктики до Камчатки. Свой очередной визит в Челябинскую область специалисты планировали еще в марте, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить до лета.

В этот раз Южный Урал посетили: гастроэнтеролог, психоневролог, сосудистый хирург и клинический фармаколог. Во главе медицинского десанта Заслуженный врач, профессор, председатель правления Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов.

— Проект «Территория здоровья» — пример эффективного взаимодействия крупного бизнеса и общественной организации, — комментирует Николай Ваганов. — Наша главная задача — осмотреть детей с тяжелыми редкими заболеваниями, которые вызывают вопросы, связанные с диагностикой, а также отобрать пациентов для госпитализации в Российскую детскую клиническую больницу. Если надо, проводим консилиумы. Главная цель – уделить максимальное внимание каждому пациенту.

Семьи смогли получить консультацию лучших врачей страны, не выезжая за пределы региона

Несмотря на то, что из Челябинской ОДКБ редко приходится направлять пациентов в столичные центры, обширная практика и опыт федералов помогает быстрее и эффективнее оказывать помощь детям. Главный врач Галина Киреева отметила, что совместные усилия ПАО «НОВАТЭК» и Ассоциации детских больниц приносят пользу не только южноуральским пациентам, но и медицинскому персоналу.

Помимо прямой помощи тяжелобольным пациентам, столичные врачи проводят лекции и мастер-классы для региональных медиков.

За все время существования проекта «Территория здоровья» помощь получили более тысячи детей.

— С 2018 года врачами Российской детской клинической больницы оказана помощь детям в восьми регионах страны:1153 ребенка получили высококвалифицированную медицинскую помощь, 252 пациента были направлены для получения медицинской помощи в крупные федеральные центры, 54 врача посетили регионы и оказали помощь по 17 направлениям, — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. — Проект «Территория здоровья» необходим многим людям, а самые главные его плоды — здоровые дети и их счастливые родители.

Оснащение областной детской больницы приятно удивило столичных врачей

Профессор Ваганов объяснил, что гнаться за большим количеством пациентов — не первостепенная задача проекта. Превыше всего — качество оказанной медицинской помощи. Доктор подчеркнул, что Челябинская ОДКБ — одна из лучших в стране. По его словам, она очень хорошо развивается и может составить конкуренцию столичным учреждениям по оснащенности и укомплектованности оборудованием.

— Сама медицинская сфера подразумевает постоянное обучение, — рассказывает Галина Киреева. — Я искренне благодарна компании «НОВАТЭК» за возможность работать вместе с учеными международного уровня. Они позволяют нам вовремя перенять опыт мировой медицины. В этом году в составе команды уникальный специалист – клинический фармаколог. Мы, в свою очередь, делимся опытом с врачами внутри региона — на базе нашей больницы работает выездная поликлиника, которая по выходным открывается в разных городах области.

Приглашенные врачи делятся практическим опытом с региональными медиками

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