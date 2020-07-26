«Втирали сгущенку в хлеб»: подводник рассказал о семи годах службы на ракетном крейсере «Челябинск»

26 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Для Челябинской области этот праздник совсем не чужд, ведь под шефством региона существует атомный подводный ракетный крейсер «Челябинск», входящий в Тихоокеанский флот. С 2014 года крейсер «Челябинск» находится на приколе, но в столице Южного Урала есть мужчины, которые успели выйти в море на этом корабле. Алесей Игнатенко рассказал нашей редакции, что попал на атомный подводный ракетный крейсер «Челябинск» в 20 лет. Окончив колледж, он отправился на срочную службу. Волею судьбы призывника занесло на Тихоокеанский флот.

— Это было 1 декабря 1998 года, — вспоминает Алексей. — Я был в числе троих челябинцев, которых отправляли на Тихоокеанский флот. Нас торжественно провожали, была атмосфера праздника, первые лица региона вручали нам грамоты. Тогда служба длилась два года.

На крейсер «Челябинск» Алексей попал одним из первых Фото: Алексей Игнатенко

Призывников сначала отправили во Владивосток — первые полгода они провели в учебной части. А в апреле 1999 года Алексей попал на подводный ракетный крейсер «Челябинск».

— Я не знаю, как дела обстояли у сухопутных войск, но за себя могу сказать, что никакой дедовщины не было. Когда я попал на крейсер, ко мне подошел старший по званию и сказал, что будет моим наставником. Он мне начал все поэтапно объяснять, а если я что-то не понимал, спокойно повторял, пока окончательно не пойму. Конечно, если тебе сто раз объяснили, а ты все еще не понял, могут дать подзатыльник, но я все быстро схватывал, ни разу не получал, — смеется Алексей.

Мужчина отмечает, что во время службы практически не чувствуется, что кто-то по званию — выше тебя. В состав экипажа подводного крейсера входят 120 человек, и во время выхода в море очень важна сплоченная командная работа.

«ВТИРАЛИ СГУЩЕНКУ В ХЛЕБ»

После двухлетней срочной службы Алексею предложили подписать контракт, и он согласился. Мужчина отмечает, что ему понравилось на подводном крейсере, да и Камчатка уж очень красивая — не хотелось покидать это место. Получив звание мичмана, Алексей еще на пять лет связал себя с подводным крейсером «Челябинск».

Все члены экипажа служили в равных условиях, даже кухня была одна на всех. Алексей признался, что поначалу еда оставляла желать лучшего, но со временем все преобразилось: на столах появилась красная икра, различные виды рыбы, в обед наливали бокал красного сухого вина.

— Бывало, придешь на завтрак, а на столе шесть кусков хлеба, каждому — по одному, — вспоминает мичман. — А помимо хлеба стоят сгущенка, масло, сыр, колбаса и джем. И вот как это все уместить на один кусок? Выкручивались — втирали сгущенку в хлеб, а сверху намазывали масло, клали сыр и колбасу.

Масштабы подводной лодки — поражают Фото: Алексей Игнатенко

СЕМЬЯ ИЛИ МОРЕ?

За год до окончания контракта мужчина женился, свою супругу перевез на Камчатку. Поначалу все было хорошо, Алексей думал продлевать контракт, но побоялся, что частые выходы в море могут негативно повлиять на семейные отношения.

— Прихожу домой, сидит жена, а глаза грустные-грустные. Спросил, в чем дело — все нормально, говорит. Спросил, будем ли контракт продлевать, жена сказала, что будем. Но я почувствовал по голосу, что тоскует она очень сильно, пока я в море. Вот и решил сделать выбор в пользу семьи, делится Алексей.

Семейная пара вернулась в Челябинск. Служить в сухопутных войсках Алексей не захотел, идти в полицию — тоже. В результате устроился работать на завод, впоследствии став начальником своего участка, однако надолго там не задержался — вредно для здоровья. Тогда мужчина стал провайдером и тоже доработался до начальника цеха. Сейчас у него крепкая семья, есть две дочери. 26 июля у Алексея двойной праздник. Помимо Дня ВМФ он будет отмечать свой день рождения — ему исполняется 42 года.

Алексей с двумя дочерьми Фото: Алексей Игнатенко

СВЯЗЬ ЧЕЛЯБИНСКА И ВМФ

Помимо крейсера «Челябинск» под шефством региона находятся еще три корабля. На Северном флоте службу несет эскадренный миноносец «Гремящий», правда, сейчас он тоже стоит на приколе и ждет модернизации. Там же — дизельная подводная лодка «Магнитогорск», а на Черноморском флоте — большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Несмотря на то, что Челябинск явно не ассоциируется с морем и является сухопутной областью, у региона есть историческая связь с флотом. Например, в XX веке под шефство Челябинска был взят эсминец «Энгельс» на Балтике, а в годы Великой Отечественной Войны были построены две подводные лодки — «Челябинский комсомолец» и «Ленинский комсомол». К сожалению, корабли геройски погибли, поэтому их названия в 60-х годах перешли к другим, более современным подводным ложкам.

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Челябинск» Фото: Алексей Игнатенко

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