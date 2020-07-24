«Мы это уже проходили»: что думают челябинцы о запрете кальянов в барах и ресторанах

Новость о запрете кальянов и даже электронных сигарет типа IQOS в барах и ресторанах вызвала шквал возмущений. Многие челябинцы надеялись, что после ограничений смогут расслабиться в заведениях, но подымить в красивой обстановке теперь вряд ли удастся. Сами рестораторы заявляют, что потеряют в прибыли, хотя с ужесточением правил смирились.

Закон, запрещающий использование электронных сигарет, кальянов, вейпов и любых систем нагревания табака в общественных заведениях Госдума приняла в третьем чтении.

— Мы ходили специально в кафе, чтобы покурить кальян, а теперь нам проще купить его домой и сидеть на кухне, — возмущается челябинка Евгения.

— Наконец-то запретили, а то достали своим дымом. Да, пахнет вкусно, но в некоторых залах можно было просто топор вешать, — отвечают другие.

Теперь достаточно популярное предложение должно исчезнуть из меню.

— Раньше у нас были кальяны, но теперь нет из-за запрета, связанного с распространением коронавируса. Самый недорогой стоил 700 рублей. Конечно, средний чек упадет, но вряд ли намного, — комментирует менеджер Jackson`s bar & grill Полина. — У нас заведение в принципе на постоянных гостей направленно. Конечно, им это доставит неудобства. К нам и сейчас приходят, спрашивают и расстраиваются, что кальянов нет.

Сейчас бары и рестораны даже сложно представить без кальяновФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ресторане Marrakech поддержали закон и вспомнили, как некогда подобная инициатива вводилась и относительно любителей обычных сигарет:

— Когда 5-7 лет назад запретили курение в ресторанах, мы тоже были в панике: «А что же будет происходить?». Ничего не произошло, не было снижения посетителей. Сейчас все выходят на улицу, курят там спокойно. Из-за эпидемии коронавируса уже были запрещены кальяны. И как-то это не сильно сказалось на нашей работе, — рассказала менеджер Ольга.

По ее словам, соблюдение закона для них важнее:

— Конечно, мы не очень рады, но если закон приняли — мы же не можем его нарушать.

Под вопросом оказалось будущее заведений, основным предложением которых были именно кальяны. Популярную в городе «Шишу на крыше» может ждать полное закрытие, но управляющий Николай Зинченко не планирует прекращать работу:

— Не знаем, будет ли у нас большой спрос после запрета. Возможно, будет. Возможно, кто-то раньше закроется, чем закон примут, и люди начнут ходить туда, где еще можно. Наши перспективы пока непонятны. Вероятно, будем работать в режиме кафе, ресторана, без кальянов.

Очевидно, что для желающих окутаться белым дымом и провести время в расслабляющей обстановке остается все меньше доступных мест.

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