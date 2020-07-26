Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 июля 2020: десятикратное ухудшение статистики и открытие контактных зоопарков

Прогнозировалось, что заболеваемость коронавирусом должна была понизиться с наступлением жары. Однако этого не произошло. Позади почти два месяца лета, во время которых температура периодически повышалась до 39 градусов, но спад так и не произошел. В регионе число инфицированных уже перевалило за 11 тысяч человек.

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Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 27 июля количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составляет 11 163 человек — плюс 135 ко вчерашнему дню.

За день выздоровели 12 южноуральцев. Отметим, что это очень низкий прирост за последнее время. К примеру, 25 июля цифры по этому показателю были в 10 раз выше. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 7217 пациентов.

За прошедшие сутки умерли три человека пожилого возраста, коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 68 лет, сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз;

— пациент, 76 лет, хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз.

— пациент, 92 года, атеросклеротический кардиосклероз, новообразование легкого;

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Летним кафе следует соблюдать требования Роспотребнадзора, иначе к ним нагрянут с проверкойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на ряд ограничений и дождливую погоды, растет спрос на туры выходного дня. Южноуральцам предлагаются посмотреть природные достопримечательности и побывать в разных городах региона.

В то же время не уменьшается количество жалоб на оказание медицинской помощи тем, у кого коронавирус под вопросам. Жители области указывают на то, что врачи отказываются брать анализы на COVID-19.

Начинается подготовка к новому учебному году. Каким он будет? В минобре Челябинской области успокаивают — школы начнут работу в очном режиме, но с новыми требованиями. Так, при входе в школу ученикам, родителям и педагогам будут измерять температуру. Школьники не будут ходить по кабинетам как раньше — уроки будут проходить в одном, за исключением физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске стали доступными для посещения контактные зоопарки. Однако там действуют некоторые ограничения. Так, в дворике для животных разрешается находиться не более 25 посетителям для соблюдения социальной дистанции. У входа в челябинский зоопарк образовалась очередь, которая тянулась на несколько метров.

Вот такие получаются очереди из желающих посетить зоопаркФото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 27 июля 2020 года.

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