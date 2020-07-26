2020-07-26T20:53:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 июля 2020: десятикратное ухудшение статистики и открытие контактных зоопарков

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Почти никто не надевает медицинские маски на улицеПочти никто не надевает медицинские маски на улицеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Прогнозировалось, что заболеваемость коронавирусом должна была понизиться с наступлением жары. Однако этого не произошло. Позади почти два месяца лета, во время которых температура периодически повышалась до 39 градусов, но спад так и не произошел. В регионе число инфицированных уже перевалило за 11 тысяч человек.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет

00:00
00:00
Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 27 июля количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составляет 11 163 человек — плюс 135 ко вчерашнему дню.

За день выздоровели 12 южноуральцев. Отметим, что это очень низкий прирост за последнее время. К примеру, 25 июля цифры по этому показателю были в 10 раз выше. Всего с начала пандемии от ковида вылечились 7217 пациентов.

За прошедшие сутки умерли три человека пожилого возраста, коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 68 лет, сахарный диабет с множественными осложнениями, постинфарктный кардиосклероз;

— пациент, 76 лет, хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз.

— пациент, 92 года, атеросклеротический кардиосклероз, новообразование легкого;

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Летним кафе следует соблюдать требования Роспотребнадзора, иначе к ним нагрянут с проверкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летним кафе следует соблюдать требования Роспотребнадзора, иначе к ним нагрянут с проверкойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на ряд ограничений и дождливую погоды, растет спрос на туры выходного дня. Южноуральцам предлагаются посмотреть природные достопримечательности и побывать в разных городах региона.

В то же время не уменьшается количество жалоб на оказание медицинской помощи тем, у кого коронавирус под вопросам. Жители области указывают на то, что врачи отказываются брать анализы на COVID-19.

Начинается подготовка к новому учебному году. Каким он будет? В минобре Челябинской области успокаивают — школы начнут работу в очном режиме, но с новыми требованиями. Так, при входе в школу ученикам, родителям и педагогам будут измерять температуру. Школьники не будут ходить по кабинетам как раньше — уроки будут проходить в одном, за исключением физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске стали доступными для посещения контактные зоопарки. Однако там действуют некоторые ограничения. Так, в дворике для животных разрешается находиться не более 25 посетителям для соблюдения социальной дистанции. У входа в челябинский зоопарк образовалась очередь, которая тянулась на несколько метров.

Вот такие получаются очереди из желающих посетить зоопарк Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вот такие получаются очереди из желающих посетить зоопаркФото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 27 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
Погода в Челябинске 27 июля 2020: понедельник задаст тон всей неделе
В Челябинске осудили участника банды, грабившей ювелирные салоны по всей России
Спасенным в Челябинске медвежатам помогает фонд известной французской актрисы
В Челябинской области в лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека
В Челябинской области появилось граффити лося размером в несколько этажей
Вода не помогала в тушении: в Челябинской области возле жилого дома загорелась иномарка
В Челябинской области на выборы в депутаты Заксобрания зарегистрировались всего 3 самовыдвиженца
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июля 2020: статистика по вылеченным от болезни упала в 10 раз
В Челябинске из вкладышей популярной в 90-х годах жвачки сделают агитационные плакаты
В двух городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Больше половины — нарушают: в Челябинске проверили магазины и общепиты, торгующие алкоголем
Пятилетний мальчик упал с седьмого этажа в Челябинской области
«Выстрелили в голову и плечо»: на Кировке в Челябинске произошла массовая драка со стрельбой
Измерение температуры и уроки в одном кабинете: как будут работать школы Челябинской области с 1 сентября
В центре Челябинска сошел с рельсов трамвай
Один погиб, четверо ранены: на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с грузовиками
В дома жителей Челябинска вернулся свет, но в некоторых отключили воду
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 июля 2020 года: число больных перевалило за 11 тысяч
Южный Урал встречается с «Челябинском»: Челябинскую область посетит экипаж атомного подводного ракетоносного крейсера
Магазины обесточены, троллейбусы встали: центр и Северо-Запад Челябинска остались без электричества
Жителей Челябинска обеспокоили желтые липы в центре города
Райффайзенбанк: скидка 5% на авиабилеты Уральских авиалиний
Погода в Челябинске на выходные, 25 и 26 июля 2020: природа не удивляет, но пока еще радует
О достопримечательностях национального парка «Таганай» расскажут всей России