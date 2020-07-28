Стоп коронавирус: инновационные разработки челябинской компании Ozonbox помогают в борьбе с COVID-19

Озонирование помещений сегодня становится все более и более популярным, эффективным видом борьбы с различными видами инфекций. Озон давно и успешно помогает человеку. В медицине это стерилизация инструмента, в быту – сильнейшие дезинфицирующие свойства озона применяются для очистки воды, воздуха от микроорганизмов (озонирование), для дезинфекции помещений и одежды.

Для справки: Существенными достоинствами озонирования, по сравнению с хлорированием, является отсутствии токсинов (кроме формальдегида) в обработанной воде (тогда как при хлорировании возможно образование существенного количества хлорорганических соединений, многие из которых токсичны, например, диоксин) и лучшая, по сравнению с кислородом, растворимость в воде.

Один из ведущих российских производителей систем озоновой очистки – челябинская компания Ozonbox имеет целый ряд уникальных преимуществ. Специалисты предприятия отмечают, что применение озонаторов марки «Ozonbox» стало популярно в связи с простотой и надежностью, - для обработки не требуются расходные материалы и разрешения, достаточно просто установить оборудование по центру объёма и включить таймер на необходимое время.

А недавно компания Ozonbox получила важное заключение ФГБУ НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ на предмет использования медицинского «Ozonbox» (модель «AIR-3») в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

НАБЛЮДАЛИ ПОЛНУЮ ИНАКТИВАЦИЮ

«Проведено исследование вирулицидных свойств озонатора воздуха медицинского «Ozonbox» модель «AIR-3» методом дезинфекции поверхностей… Применение исследуемого прибора приводит к полной инактивации (потеря биологически активным веществом или агентом своей активности, - Прим. ред.) сезонного коронавируса… При воздействии исследуемым прибором в течение 60 минут наблюдали полную инактивацию на пластиковой и стеклянной поверхностях, на остальных поверхностях наблюдалось снижение вирусного титра… В связи с высокой опасностью для человека вирус SARS-Co-V2 (возбудитель Covid-19) отнесен в Российской Федерации к 2 группе патогенности и для проведения работ с ним требуются особые условия, представленные в ограниченном количестве учреждений…». Это выдержки из отчета и заключения специалистов ФГБУ НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ. Предмет исследования - озонатора воздуха «Ozonbox» модель «AIR-3» Группы компаний «Ozonbox».

ОГРОМНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специалисты компании рассказали, что исследования в этом авторитетном федеральном НИИ продолжались в весны этого года, и завершились, показав эффективность применения одной из моделей озонатора от «Ozonbox».

На недавней пресс-конференции руководители компании довольно подробно рассказали об уникальных свойствах озона, предотвращающего, в том числе, и распространение вирусов.

Ведущие специалисты медицины давно установили огромные преимущества озона, которые проявляются при санитарной обработке и дезинфекции практически любой области или поверхности. Не важно микробы, бактерии это или вирус - озон окисляет саму оболочку, ломает, убивает саму структуру клеток грибка за счет мощной окислительной способности. Озонирование нарушает способность вирусов, микроорганизмов делиться.

Руководители «Ozonbox» озвучили известные цифры: одна молекулы озона убивает патогенные микроорганизмы в 3500 раз быстрее, чем молекула хлора. Важно и то, что озон очень эффективен при действии на штаммы микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Не существует и не может возникнуть устойчивых к озону форм микробов. Озон распадается до кислорода, не оставляя после себя никаких следов.

Тогда же руководители «Ozonbox» отметили, что готовы предоставить свои системы озоновой очистки для исследования любому НИИ, как эффективные стационарные, промышленные озонаторы, которые, в том числе, могут использоваться для борьбы со штаммами коронавируса.

Недавние результаты научных исследований НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ озонатора воздуха медицинского «Ozonbox» модель «AIR-3» веско подтвердили правоту этого обращения.

В связи с этим специалисты компании еще пару месяцев назад отмечали значительно возросший спрос со стороны предприятий, организаций, учреждений, частных лиц на различные модели, том числе, и на озонаторы этой модели, которая получила. Сегодня этот спрос, как и вложения в свое здоровье, безопасность, только увеличивается. Очевидно, что вирусы с нами «жили, и будут жить» и нужно уметь с ними грамотно и эффективно бороться.

ПОЛЕЗНЫЙ ПОМОЩНИК

Озонаторы «Ozonbox» рекомендованы НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева для использования, как в домашних условиях, так и на производствах. Это уникальное оборудование также рекомендовано для образовательных учреждений, организаций различных форм собственности.

Озонаторы «Ozonbox» рекомендованы НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Фото «Ozonbox».

Инновационные технологии, уникальность, удобство и функциональность, отсутствие расходных материалов, подтвержденное качество (гарантия до 36 месяцев, иные производители дают не более 6-12 месяцев), наличие необходимых сертификатов, – все это делает изделия с маркой «Ozonbox» востребованными, полезными помощниками в противостоянии инфекциям, в том числе, и нынешнему COVID-19.

КСТАТИ

Способность озона хорошо растворяться в воде, насыщая ее кислородом, позволяет улучшить ее физические и вкусовые качества. Будучи нестойким, озон превращается в кислород, растворенный в воде, что приводит к эффекту родниковой воды.

Использование оборудования «Ozonbox» в складах плодоовощной продукции позволяет увеличить срок их годности на 30-40%, без какого-либо ощутимого расхода электроэнергии. Важно отметить, что озон не проникает внутрь плода и не влияет на витаминно-минеральный состав продукта.

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания выпускает различные модели систем озоновой очистки. Фото «Ozonbox».

- В озонаторах «Ozonbox» применен метод холодной генерации озона, температура модуля при полной нагрузке не превышает 65, что позволяет создавать озон более высокой концентрации. Такое решение позволило устранить окислы и значительно повысить качество озоно-воздушной смеси

- Озонаторам «Ozonbox» не требуется ничего кроме электричества, это готовое к эксплуатации оборудование, которому нужна только сеть 220В. Возможность подачи озона во влажные, запыленные и любые другие среды.

- «Ozonbox» - единственный озонатор в России, не требующий расходных материалов (сменных пластин, ламп и прочих элементов) Произведен в России из российских компонентов. Этого удалось добиться благодаря применению в озоновых модулях, запатентованных сплавов собственной разработки.

- «Ozonbox» - единственный производитель, кто подтверждает срок гарантии на озоно-генерирующие модули от 36 месяцев (три года), остальные дают 6-12 месяцев. В случае поломки компания отправляет клиенту за свой счет новое оборудование и забирает старое. Доставка любой ТК до склада или дверей.

В комплект поставки входит реле времени, с его помощью можно запрограммировать время включения/отключения (вплоть до конкретных дней).

- Озонирование квартир позволяет за одну обработку решать несколько проблем, это устранение любых запахов, бактерий вирусов, плесени, клопов и их личинок.

- Время экспозиции (обработки) рассчитывается исходя из объёма помещения и проблематики, вся необходимая информация для расчета, присутствует в сопроводительных документах к оборудованию.

- Простота эксплуатации исключает необходимость привлечения дорогостоящего персонала, а результаты использования порадуют любого владельца своей экономической пользой.

- Продукция компании «Ozonbox» поставляется по всей России - от Калининграда до Камчатки, в зарубежные страны - потребителям бытовых и промышленных озонаторов.

Компания «Ozonbox» - производство систем озоновой очистки.

Челябинск, ул. Молодогвардейцев 65

Производство: Челябинск, ул. Монтажников 8

Официальный сайт: www.ozonbox.pro

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