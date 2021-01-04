Если вы подумали о раздаче злата и серебра простому народу, то ошиблись. Речь пойдет об уникальном ремесле — чернению по серебру. Такой промысел сохранился в Великом Устюге. Украшения с родины Деда Мороза, посуда, сувениры ценятся во всем мире, потому что сделаны вручную и по особой технологии. А серебро доставляется из нашего южноуральского города — Кыштыма.Путь кыштымского серебраПонять, что в обычных чушках находится дорогой металл, сложно, поэтому технология его получения похожа на магию. Сотрудники Кыштымского медеэлектролитного завода облачаются в блестящие халаты, в них не страшны ни искры, ни высокая температура. Металл раскаляют докрасна, а потом пропускают через сито. Огненные капли с шипением падают в воду, превращаясь в серебряные гранулы. Затем их сушат на специальной плите, помешивая переливающуюся массу.В таком виде драгоценный металл из Южного Урала отправляют на Русский Север — в Великий Устюг. На предприятии «Северная чернь» мелкие гранулы превращаются в произведение искусства — украшения с неповторимым рисунком, столовые наборы, картины, сувениры.— Так исторически сложилось, что промысел в Великом Устюге есть, а запасов драгоценного металла нет, поэтому его приходится закупать. Южноуральское серебро оказалось самым лучшим и подходящим для нашего промысла, — объясняет начальник производства компании «Северная чернь» Василий Летовальцев.Но иностранцы охотятся не за серебром, а секретами черни. Это такой состав, в который входит само серебро, медь, сера и другие компоненты. Чернь втирают в тоненькие бороздки рисунка.— Приезжали представители Китая, очень хотели узнать секреты нашего промысла. Всю чернь разложили по химсоставу, но приготовить не смогли, поэтому наше предприятие остается единственным в мире, которое специализируется на таком интересном и красивом промысле, — добавляет Василий Летовальцев.Спасибо Сталину и олигархамСекреты чернения по серебру могли быть утеряны навсегда. В начале XX века в Великом Устюге было не до промыслов. Но в 1933 году в руки Сталину попала серебряная стопочка с ювелирно сделанным рисунком. Тогда и было дано поручение возродить ремесло. В городе разыскали мастера, который владел умением чернить по серебру, и поручили ему возглавить артель.Уже в 1937 году на Всемирной выставке в Париже столовый набор из 42 предметов, украшенных миниатюрными рисунками по сказкам Пушкина, завоевал золотую медаль. А в этом году Высшая экспертная коллегия признала лучшим украшением в России миниатюрную карету с витиеватым узором и вставками из черного жемчуга и граната.Конечно, стоят серебряные вещицы дорого, потому что работа штучная. Каждый бокал, кувшин или колечко согреты множеством рук — от мастера, превратившего серебряный пласт в заготовку, до граверов, которые проводят тончайшие линии.Гравер Наталья работает на «Северной черни» более 30 лет. Признается, что самой сложной работой для нее был чайный сервиз в восточном стиле.— Это был подарок для арабского шейха, — добавляет мастерица.Сувенир из Великого Устюга, сделанный из кыштымского серебра, есть и у Владимира Путина. Во время визита ему вручили двухкилограммовую драгоценную матрешку. А в музее предприятия выставили копию, уж слишком хороша получилась игрушка, поэтому показать ее хотелось всем.Подарки от Деда МорозаСеребряные украшения стали главным сувениром, который привозят взрослые с родины Деда Мороза. В его вотчине есть и специальный магазин, где можно купить уникальные вещи «Северной черни».Теперь в музее Деда Мороза есть сувенир с Южного Урала — деревце из медной проволочки, сделанное мастером из Челябинской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru