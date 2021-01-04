ЧП произошло в ночь с 2 на 3 января в копейском поселке Железнодорожный. Пожар вспыхнул в частном доме, когда жильцы спали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, но дом сгорел, не обошлось и без пострадавших.Как оказалось, в доме жила врач-инфекционист Ольга Новикова, работающая в дорожной больнице и помогающая лечить больных коронавирусом, и ее семья. В пожаре пострадал ее отец, его пришлось везти в реанимацию. В минздраве Челябинской области рассказали, что семья временно переехала к родственникам, а отца Новиковой планируют перевезти в ожоговый центр Челябинска. Пожар также уничтожил личные вещи, деньги и документы семьи.— Руководство дорожной клинической больницы ОАО «РЖД», городской больницы г. Копейска, администрация г. Копейска окажут материальную, а также другую необходимую помощь нашей коллеге, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. — В том числе по восстановлению документов и решению возникающих бытовых вопросов.Узнав о пожаре, губернатор Челябинской области Алексей Текслер также поручил социальному блоку правительства оказать помощь Ольге Новиковой и ее семье.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru