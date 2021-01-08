В Челябинске новогодние посиделки для двух особ закончились протоколом за ложный вызов пожарных. В половине шестого утра девушки не смогли выехать с закрытой парковки и не придумали ничего лучше, как сообщить о задымлении в развлекательном клубе.Сегодня, 8 января, на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение, что в заведении на улице Цвиллинга дым и люди не могут выйти. К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности — 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.Прибывшие на место сотрудники МЧС организовали разведку. Заведение оказалось закрытым, никаких людей вокруг не было, кроме двух женщин — 31 года и 27 лет. Как оказалось, рано утром они не могли выехать с парковки, поскольку та была закрыта, поэтому решили позвать на помощь пожарных.— Вызов оказался ложным. Сложно представить, какая могла бы сложиться ситуация, если бы в тот момент понадобилась реальная помощь другим жителям, — говорят в ГУ МВД по Челябинской области и напоминают об ответственности.Теперь шутницам грозит штраф в размере от тысячи до полутора тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru