Сегодня, 10 января, некоторые районы Челябинской области засыпало снегом. На дорогах начались проблемы. Так, встала в пробку трасса М-5. Водители жалуются: местами метет так, что даже дороги не видно.— Сим стоит в обе стороны, — предупреждают подписчики группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во ВКонтакте. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в районе Сима сейчас действительно затруднено движение.— Златоуст-Челябинск, очень метет. Местами не видно дорогу. Берегите себя! — написала подписчик группы Светлана Исаева.Из-за неблагоприятных природных условий на М-5 ввели ограничения. Об этом сообщили в областной ГИБДД.— На участке с 1549 по 1799 км, от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля, введено ограничение движения большегрузного автотранспорта с 11:00 часов до 24:00 10 января, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области. — Рекомендуем быть особо внимательными на дороге во время снегопада! Соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров, по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.В ГИБДД уточнили, что ограничения могут продлить, если погода не улучшится.На трассе Челябинск-Троицк обстановка лучше, но не обошлось без ДТП.— Дорога пустая, заметает, конечно, но движение рабочее. Пока ехал, две машины из кювета вытащил. Летели, не соблюдали скорость в таких погодных условиях, вот и сошли с трассы, — рассказал КП-Челябинск водитель грузового автомобиля Юрий.О метелях и гололеде МЧС предупредило южноуральцев вчера. По данным синоптиков Гидрометцентра России, рабочая неделя в Челябинске тоже начнется со снегопада.Обновлено в 13:01В Миндортрансе Челябинской области сообщили, что на региональных дорогах сейчас работают 256 единиц техники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru