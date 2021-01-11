— Дети, знаете, где используется медь? Вы и ваши родители каждый день пользуетесь этими вещами, — экскурсовод — Хозяйка Медной горы, в костюме малахитового цвета с красивым кокошником обращается к школьникам. Ответы после наводящих подсказок «посыпались» один за другим — телефон, компьютер, телевизор, холодильник, микроволновка… Первая остановка туристического автобуса около заводоуправления. Но до этого Хозяйка медной горы поведала детишкам из Акбашевского сельского поселения об истории Карабаша, истории создания медеплавильного завода. Отсюда и после наводящих подсказок многим стало понятно, где используется медь.ТРИ РОЖДЕНИЯКонечно, все это можно прочитать в учебниках по истории родного края или, скажем, в Википедии. Но когда четырех- и шестиклассникам обо всем ведает владычица Уральских гор и подземных сокровищ… О том, что с 1775 года здесь добывали золото. Что сам завод, по сути положивший начало городу, претерпел три рождения – в 1837 году при Никите Демидове, когда был пущен первый медный завод с 12 «карликовыми» печами, просуществовавший пять лет, в 1907-ом – второй, известный под названием Старый медный завод, в 1910-ом - английский предприниматель Лесли Уркварт создал акционерное общество, скупив весь Кыштымский горный округ. Тогда же началось строительство корпуса завода, заводоуправления. Кстати, тогда же были созданы и первые очистные сооружения. На тот момент это был самый современный завод, как в техническом, так и в экологическом отношении. В 1915 году завод Лесли Уркварта выплавлял треть всей производимой в России меди! После революции завод снова закрылся, но к 1926-ому все затопленные медные шахты были восстановлены, а производство возобновилось. Уже к началу войны завод производил в несколько раз больше, чем в 1917-ом. В годы Великой Отечественной в Карабаше выпускали снаряды для легендарных «Катюш»…ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ И ПАМЯТЬОт заводоуправления по направлению к центру города. Школьники прильнули к окнам, слушая рассказ экскурсовода. Все взоры обращены направо — на набережную Борогодского пруда. Здесь тема Великой Отечественной войны заложена исторически. Но все памятники и мемориалы капитально реконструировали, равно, как и набережную пруда. Это крупный инфраструктурный проект Русской медной компании, связанный с благоустройством береговой линии (здесь высажены деревья, кустарники, разбиты газоны) — от центральной проходной завода до Мемориала Славы. Останавливаемся напротив Аллеи Героев. Обновленный памятник карабашцам — Герою Советского Союза Александру Сугоняеву, барельефы Героя Советского Союза Ивана Глухова и полных кавалеров ордена Славы Василия Сыпачева и Анатолия Шевелева. Школьникам рассказывают о подвиге экипажа танка Сугоняева во время освобождения Польши. Механик-водитель Александр Сугоняев в январе 1945 года провел свою машину по болоту, выйдя в тыл врага. Его экипаж уничтожил шесть танков и девять самоходных артиллерийских установок, 90 автомашин, около 200 солдат и офицеров противника. В марте Сугоняев был смертельно ранен. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. У Мемориала Славы все выходят из автобуса. Мальчишки и девчонки сразу окружают две гаубицы времен Великой Отечественной. На них сохранились вмятины от пуль и осколков… Это уникальное оружие. Точнее, история, которая с ним связана. В начале войны эти гаубицы стояли на вооружении советской армии. При штурме столицы Карелии Петрозаводска финские войска взяли эти гаубицы в качестве трофеев. По финскому законодательству трофейное оружие не возвращается владельцам (гаубицы стояли на вооружении армии Суоми до 1990 года, а потом хранились на складах). Но при содействии председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина удалось орудия удалось вернуть в страну. И теперь они установлены на Мемориале Славы. Его отреставрировали, открыв в мае 2019 года, а Вечный огонь был зажжен от одной из печей завода «Карабашмедь».ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯДети, есть дети. Когда автобус остановился на Алее Ветеранов. Детвора гурьбой бросилась кататься со стильной горки, качаться на таких же качелях оригинальной конструкции, карабкаться в глубине макета рудной шахты. Уже на обратном пути ребята, пробежавших по круговой аллее, внимательно рассматривали ландшафтные скульптуры с рассказами о важнейших вехах истории Карабаша.Кстати, проект Аллеи Ветеранов по заказу администрации Карабашского городского округа был разработан Русской медной компанией, и победил во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов (Национальный проект «Городская среда»). Аллея Ветеранов по праву стала одним из любимых мест отдыха горожан.Автобус паркуется около торгово-развлекательного комплекса «Медь», открытого в октябре прошлого года. Центр города нынче не узнать. Здесь на бывшем заросшем пустыре и старом городском рынке за последние годы отстроен целый «микрорайон» — многофункциональный спорткомплекс «Металлург» площадью более 2000 кв. м. со стадионом (порядка 5000 кв.м.), ТРК «Медь» (более 6000 кв.м.) — победитель межрегионального конкурса «Строитель года 2020», храм Иоанна Златоуста, капитально отремонтирован заводской санаторий-профилакторий «Синегорье». Эта площадь, территория которой также будет продолжаться благоустраиваться, также стало еще одной точкой проведения досуга и отдыха работников предприятия, всех карабашцев и гостей города.Поездку организовала Русская медная компания по инициативе депутата Законодательного собрания Челябинской области Елены Тарасовой. Она отметила, что спорткомплекс «Металлург» с игровыми площадками, тренажерными залами, раздевалками и душевыми работники завода и все жители Карабаша могут посещать бесплатно.Школьники вместе с учителями поднимаются на второй этаж ТРК «Медь». Здесь их встречают сотрудники детской игровой зоны «Пампасы» — в стиле сказочных тропических джунглей. Детвора «пулей» летит осваивать батуты, лабиринт с сухим бассейном, веревочный парк и мягкий скалодром. А на «десерт» — обед в кафе и поход в кинотеатр «Континент синема», который оборудован уникальной лазерной кинотехникой.— Мне бабушка рассказывала про Карабаш, что там сейчас много что делают, много строят. И мне здесь понравилось. Особенно, рассказ про военные пушки. А еще кататься на горках и прыгать на батуте в «Помпасах». Я сюда еще бы хотела приехать, — делится впечатлениями ученица Акбашевской школы Гузель Габитова.Учитель школы Эльвира Нигматуллина отметила, что мифы о Карабаше сейчас развенчиваются именно благодаря и новым экологическим программам и тем стройкам, которые идут в городе.— Это уютный, гостеприимный город и по довольным лицам ребятишек, я вижу, что они все остались довольны. Весело и пользой провели время, получили много эмоций, новых знаний о богатой истории Карабаша еще с демидовских времен, — говорит Эльвара Нигматуллина.ПРЯМАЯ РЕЧЬДепутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова:— Одна из главных задач такой экскурсии — показать, что Карабаш уже не такой, каким многие его себе представляли. За один день мы привезли в этот город сразу три группы школьников — из Каслей, Акбашевского сельского поселения и поселка Ишалино. Попросили глав этих муниципальных образований отметить лучших учеников школ, лучшие классы и в качестве подарка поощрить их такой экскурсионной поездкой.Детям очень важно путешествовать, открывать для себя новые города, новые территории. Путешествовать – это открывать что-то новое для себя. А все это не обязательно должно находиться на другой стороне земли, а может находиться буквально в 20-30 километрах от твоего дома. И нашей главной задачей на этих новогодних каникулах было провести для школьников такую познавательную экскурсию.Карабаш, на самом деле, это другая реальность, нежели те мифы, которые имеют место быть. Это город больших позитивных изменений. Карабаш возрождается, и мы хотим показать, что при желании, имея волю, возможности – и администрации города и представителей бизнеса, который работает на этой территории, все можно сделать.Согласитесь, детей не интересуют многие детали. Им главное жить и развиваться в комфортных, хороших условиях, и Карабаш сегодня и является таким городом. Это пример того, что небольшая территория превращается в комфортную городскую среду.