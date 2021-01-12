На месте легендарного ночного клуба Garage Underground откроется новое арт-пространство — Art House Garage. Этно-джемы, спектакли, лекции и чайная — все это ждет челябинцев совсем скоро. КП-Челябинск поговорил с администратором Центра развития молодежной культуры.— Мы доработали виденье проекта. Вечеринок, как изначально планировали, в дань прошлому у нас не будет. От игр на ностальгии мы отказались. Мы полностью уходим от старого формата Garage Underground. Отношение к нему у нас, скорее, негативное. Хотя для многих это культовое место и мы в хороших отношениях с Александром Сахновым (бывший управляющий Garage Underground. Клуб продан в 2019 году, — Прим. ред.), — объяснил администратор проекта Ярема Габе. — Это будет принципиально новое арт-пространство, с новой концепцией, политикой, ремонтом.Ярема Габе рассказал, что будет в Art House Garage.— Лекции, мастер-классы, концерты, креативная студия красоты, зал йоги, этно-джемов, спектакли, а также практики вроде холотропного дыхания и ребефинга, — рассказал администратор проекта. — Мы полностью отказываемся от алкоголя, так как пропагандируем культуру и здоровый образ жизни.Кроме того, в Art House Garage будет чайная с чаями прямиком из Китая, с чайными церемониями и дегустациями. В перспективе здесь откроется школа диджеев.Запуск нового арт-пространства запланирован на начало февраля — помещение ждет большой ремонт.— Помещение досталось с разгромленными стенами, заваленными помещениями, нерабочим освещением. Все это мы ремонтируем и доводим до состояния конфетки, — рассказал Ярема Габе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru