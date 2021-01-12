В Челябинской области с 11 января в ежедневной сводке минздрава по заболеваемости коронавирусом перестали публиковать информацию о возрасте умерших. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге объяснила это удобством для чиновников и опровергла информацию, что статистика смертности от ковида в регионе помолодела.Раньше в статистике министерства здравоохранения публиковали данные о возрасте скончавшихся пациентов с COVID-19 и расписывали сопутствующие хронические заболевания, которыми страдали люди. Но с 11 января эта информация из сводки исчезла.— Поменяли формат сводки, считаем, что она наиболее комфортна, — сказала Ирина Гехт. — Если эта информация нужна, ее можно получить на сайте Коронавирус74.рф. Она там есть.Однако на момент выхода материала портал содержит только информацию о случаях заражения и выздоровления людей от коронавируса за все время пандемии, общие цифры по числу умерших от COVID-19 и сопутствующих заболеваний.Ирина Гехт опровергла информацию о вероятном омоложении ковидной статистики смертности.— Мы фиксируем снижение смертности. За первые 9 дней января общая смертность была на уровне 2018 года, — сказала Ирина Гехт. — Пока снижение незначительное — в пределах 10%. Надеемся, что нам эту динамику удастся сохранить. Что касается смерти молодых, нужно рассматривать конкретный случай. Мы научились лечить: достаточно оперативно подбираем препараты и проводим консилиумы, в том числе федеральные. Но именно у молодых мы замечаем молниеносное течение болезни и достаточно скоротечное поражение легких. Это в тех случаях, которыми я интересовалась.Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов добавил, что пока нет четкого понимания по структуре смертности в январе. Если случаи смерти молодых людей есть, то «совсем необязательно, что от ковида, есть и другие заболевания». Что касается коронавируса: наиболее большая группа умерших от COVID-19 — пациенты старше 65 лет.— Чем старше возраст, тем выше процент летальности, к сожалению, — добавила Ирина Гехт.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru