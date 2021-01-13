Коммунальная авария испортила новогодние каникулы родителям Екатерины Клейн. Из подвала под их квартирой, в доме №12 на улице Южноуральская, повалил пар. Предположительно, вышел из строя бойлер. Супругам даже пришлось уехать из квартиры на четыре дня. Перед Новым годом родители Екатерины переболели коронавирусом, находиться в сырой и душной квартире было небезопасно для их здоровья.— Мама звонила во все инстанции, в этот день дежурил главный инженер управляющей компании «Жилкомсервис», и на уровне руководителя вопрос не решил, ушел на выходные. Конечно, зачем ему это, у него же дома наверняка все хорошо. Родители переболели ковидом перед Новым годом, у мамы осложнение на сердце, в квартире находиться невозможно, там, как в бане, дышать нечем, — рассказала Екатерина корреспонденту КП-Челябинск.По словам Екатерины, в квартире отсырели углы, деревянные двери разбухли от влажности. Семья очень переживала за технику и мебель. А на устранение аварии коммунальщиком понадобилось несколько дней.— Даешь заявку и везде отправляют: «А вы звонили в УСТЭК, ПООВВ...». Почему я должна звонить, я даю заявку в обслуживающую организацию, они должны проверять и передавать по цепочке дальше, — возмущаются жильцы. — Это не нормально, что люди вынуждены уходить из дома, это еще хорошо, что есть куда уйти, а если учесть размер коммунальной оплаты всем этим службам, то это вообще ни в какие ворота не лезет.Дом, где живут родители Екатерины, обслуживает управляющая компания ЖЭУ-16. КП-Челябинск компания прокомментировала ситуацию.— Что произошло с Южноуральской, 12. Там, действительно, была зафиксирована авария, как вам жильцы написали, все так оно и было, — рассказала представитель ЖЭУ-16 Лариса Черепанова. — Там авария произошла в теплоколодце. Теплоколодец находится рядом с домом и, соответственно, по лотку вода проникает в теплокамеру, а оттуда попадает в подвал. Теплокамера находится как раз напротив шестого подъезда (где живут родители Екатерины. — Прим. авт.). Вот такое стечение обстоятельств. Стали выяснять, к кому относится данный участок, кто должен устранять аварию. Звонили в УСТЭК, МУП ПОВВ, и между ними решался вопрос, а чья собственно авария. В конце концов было выяснено, что относится к МУП ПОВВ. Аварию устранили 9 января в ноль часов, это зафиксировано. Этой заявкой занималась сама директор ЖЭУ-16, которая обслуживает этот дом на территории.В управляющей компании заверили, что сейчас в подвале сухо, воду откачали, все устранено.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru