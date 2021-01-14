С понедельника, 18 января, все школьники Зауралья выходят с дистанционного обучения. Соответствующее решение принято на оперштабе, сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте», официальный документ пока не опубликован.До недавнего времени в Кургане и Шадринске средние 5-8 классы учились дома.— По статистике сейчас среди заболевших детей немного, порядка 3%, это позволяет нам принимать такое решение, — отметил Вадим Шумков.Также в регионе надеются на вакцинацию, которая даст коллективный иммунитет. В январе-феврале ожидается более 36 тыс. доз вакцины. В первую очередь смогут уколоться педагоги, врачи и соцработники.На сегодняшний день в Зауралье официально подтверждено 13 592 случая заболевания коронавирусом (+114 новых). Выздоровели 12 411 человек (+85 за последние сутки). Не удалось спасти 202 заболевших.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru