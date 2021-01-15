Накануне вечером не стало Бориса Грачевского — отца киножурнала «Ералаш», на котором выросло не одно поколение. Знаменитый режиссер долгое время боролся с коронавирусом.С 2012 года в Челябинске начали снимать уральский «Ералаш». Борис Граческий хоть и не присутствовал на съемочной площадке, но был консультантом проекта и даже отсматривал готовый материал перед выходом в эфир.В числе первых участие в съемках приняла телеведущая Юлия Сутормина. Прошло уже больше восьми лет, но наша коллега до сих пор вспоминает это как одно из самых ярких событий в жизни. По сценарию, испуганные дети пришли на прививку, а их встретила суровая медсестра.— Это было очень волнительно, интересно! Самое сложное для меня было — играть злую медсестру, потому что я — человек-позитив и привыкла больше улыбаться. Мне была бы по душе роль доброй медсестры, но пришлось выкручиваться, — вспоминает Юлия Сутормина.Съемки проходили в одной из школ города. Класс переделали под медкабинет.— Была вся атрибутика: профессиональный свет, камера, микрофоны. Атмосфера — как в павильоне на киностудии, четкие задачи и «Стоп, снято!». Мне было легко с детьми, а вот режиссеру, наверное, не просто, потому что они где-то вели себя зажато, где-то боялись.Сейчас у Юлии трое детей и все они с радостью смотрят «Ералаш».— Когда они узнали, что я снималась в «Ералаше», сразу захотели посмотреть. Очень гордятся тем, что я участвовала. Сейчас они с удовольствием смотрят и старые выпуски, и свежие. Я думала, что это из нашего детства, но, оказывается, интересно и современным детям. Такие, казалось бы, простые, но очень увлекательные сюжеты, которые заставляет задуматься о своем поведении: как вести себя в садике, в школе, — продолжает Юлия Сутормина.Телеведущая надеется, что, несмотря на уход из жизни Бориса Грачевского, дело «Ералаша» будет жить дальше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежиссер Борис Грачевский: «За деньги мы снимаем в \\"Ералаше\\" детей \\"новых русских\\"» (далее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru