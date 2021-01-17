Сегодня, 17 января, челябинцы смогут сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Исследование будет проводиться в ГКБ№ 1 и в шести торгово-развлекательных комплексах в разных районах города. Публикуем график работы пунктов, где в Челябинске можно сдать тест на коронавирус 17 января 2021.Акция по сдаче теста на коронавирус проводилась в новогодние праздники, затем ее продлили. Посетители ТРК смогут не только совершить покупки, но и проверить состояние здоровья. Главное – взять с собой паспорт и полис.Тестирование проводится по графику:- в «Алмазе» с 10:00 до 14:00- в «Фокусе» с 14:00 до 17:00- в «Горках» с 14:00 до 17:00- в «Кубе» с 14:00 до 17:00- в «Алмазе» (вход в магазин «Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00- в «Кольце» с 10:00 до 14:00Результаты отправят на электронную почту или сообщат по телефону.Горожан также готовы принимать в ГКБ №1. В больнице так же будут брать мазок. Пройти тестирование можно 17 января с 9 до 14 часов по адресу: Воровского, 16, кабинет 103.Организаторы акции напоминают, что задача исследования – определить бессимптомных больных, чтобы их близкие могли вовремя принять меры по профилактике заболевания, а сам носитель ограничил контакты. При этом от сдачи теста лучше воздержаться тем, у кого сейчас уже есть признаки заболевания коронавирусом или ОРВИ.Для жителей и гостей других городов также 17 января организованы акции по сдаче теста на коронавирус.Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru