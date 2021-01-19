Исполнение заветной новогодней мечты. Для детей — это одно из самых ярких событий в жизни. Почти, как маленькое чудо, волшебство, исходящее от этого праздника. Капелька чуда и добра. И пусть детские мечты сбываются. Этих благородных принципов и доброй традиции уже на протяжении последних 17 лет придерживается Группа ЧТПЗ: в преддверии Нового года компания проводит детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», но в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки фестиваль было решено не проводить.Продолжая традиции фестиваля Снежность в 2020 году Группа ЧТПЗ стала ключевым партнером акции «Снеговики-добряки», направленной на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями или иными сложными жизненными ситуациями. Благодаря белым металлургам акция стала еще более масштабной — новогодние подарки от Группы ЧТПЗ получили более 300 детишек из Челябинска, Озерска (все — Челябинская область), Первоуральска (Свердловская область) и Альметьевска (Республика Татарстан). Тех территорий, где сегодня расположены предприятия Группы ЧТПЗ. На эти цели компания выделила более трех миллионов рублей. А всего подарки в рамках благотворительной акции получили более 1200 детишек самых разных возрастов.ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ И ЛЮДЕЙУполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова отметила, что в прошлом году, когда благотворительная акция «Снеговики-добряки» только набирала обороты, удалось собрать средства на приобретение подарков для сотни детишек, в этом году это число возросло более, чем в 10 раз. Все это удалось сделать при поддержке таких крупных компаний, как Группа ЧТПЗ, некоммерческих организаций, частных лиц.— Эта акция помогла сплотить добрых, неравнодушных людей. В хорошем смысле такая помощь, поддержка росла, как снежный ком. В этом году почти полтысячи таких добровольцем переодевались в костюмы Дедов Морозов и приносили подарки детишкам прямо домой. Это были велосипеды, скейты, развивающие игрушки, спортивные стенки, специальные тренажеры, компьютерные кресла… Все то, что дети в своих письмах просили в подарок на Новый год (подробности благотворительной акции размещены на сайте Snegoviki74, — Прим. ред.). На какие-то подарки деньги присылали люди со всей страны. Пока «Снеговики-добряки» проводятся в трех регионах страны. Но уверена, эта акция вполне может стать всероссийской, а наша Челябинская область будет инициатором этого движения, как территория добрых дел и добрых людей. Эта акция становится действительно народной, в том числе, и благодаря поддержке крупных предприятий. Вместе мы поможем семьям, самим детишкам преодолеть многие жизненные трудности. Эта акция сплотила добрых, отзывчивых людей.— Кто перечислял на подарки по 100 рублей, кто-то несколько миллионов, — сказала на недавней пресс-конференции, посвященной завершению благотворительной акции Евгения Майорова.ПРЕОБРАЖЕНИЕ И СОЗИДАНИЕВместе с тем, благотворительная акция «Снеговики-добряки» уже набирает новые обороты, На сайте акции можно подать заявку на акцию 2021 года. У каждого есть возможность подарить подарки детям уже накануне следующего Нового года. Для этого на сайте необходимо пройти по ссылке «Хочу стать Снеговиком-2021» и получить всю необходимую информацию.Заместитель генерального директора ПАО «ЧТПЗ» Владимир Павлов сам не раз облачался в костюм Деда Мороза и вручал детишкам подарки. Владимир Викторович рассказал, что случалось и такое, когда письмо приходило от одного ребенка, а в семье их было двое или трое. В таких случаях «дедушка» всегда приобретал и подарки для всех детишек.— Уже 17 лет Группа ЧТПЗ проводит детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность», символом которого является «Снегуренок». В этом году Челябинский трубопрокатный завод расширил свое участие в подобных благотворительных проектах. Это хороший, добрый путь. Мы дарили не только подарки, главное — дарили радость, эмоции, энергию. Ведь многие из тех детей, которые получали заветные подарки, сейчас борются с тяжелыми заболеваниями. Нужно было видеть, как менялось настроение мальчишек и девчонок. Еще недавно они могли лежать в больничной палате, бороться с недугом, а сегодня светиться от радости, от того, что перед Новым годом исполнилась их заветная мечта. Все мы действовали по велению сердца — и руководители Группы ЧТПЗ, которые приняли решение поддержать эту акцию и те, кто, исходя из пожеланий детей, приобретали им подарки. Философия Группы ЧТПЗ всегда ориентирована на людей, на преображение и созидание, на помощь близкому и тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Это то, что отличает наше предприятие, —подчеркнул Владимир Павлов.ДЛЯ СПРАВКИ• Благотворительная акция «Снеговики-добряки» организована объединением некоммерческих организаций и Российским детским фондом под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.• Детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность»: масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ, который проводится с 2003 года на Урале и в Поволжье при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Челябинской области, правительства Свердловской области и правительства Республики Татарстан. В рамках фестиваля проходят спектакли ведущих театральных, цирковых и музыкальных коллективов страны, проводятся мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тысяч детей.