В Сатке собака откусила губу 6-летнему Артему Нурмину. Во время прогулки с мамой они встретили знакомую, у который был питомец. Мальчик потянулся погладить животное, но дворняга внезапно вцепилась ему в лицо.Врачам Областной больницы прошлось провести сложную операцию, чтобы помочь ребенку.— Ребенку собака откусила губу. Если бы фрагмент нашли, мы бы просто пришили его, и все. Но собака его съела. Поэтому операция непростая, в несколько этапов проходит. Пришлось ткани брать за ухом, формировать новую губу, — рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Александр Пухов.Мальчик пошел на поправку и вовсе не боится собак. Наоборот, просит, чтобы ему подарили щенка, которого можно будет гладить без опаски.— Шестилетний Артем успокаивает маму тем, что собака не вырвала ему глаз и не прокусила горло, — рассказали в пресс-службе областной больницы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru