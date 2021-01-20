«Карабашмедь» модернизирует переработку металлургического шлака

Мощности предприятия позволят повысить производительность переработки текущих шлаков медеплавильного производства.

Завод продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта, связанного с модернизацией производственных мощностей. Один из них связан с увеличением производительность переработки текущих шлаков медеплавильного производства с 600 до 800 тыс. тонн в год. Планы по увеличению объемов переработки связаны с будущим ростом выплавки меди на АО «Карабашмедь», сообщает пресс-служба Русской медной компании, в состав которой входит завод.

Отметим, что на предприятии запущен монтаж новой современной конусной дробилки, что позволит увеличить производительность и повысит количество извлеченной меди в медный концентрат.

Кроме того, модернизация мощностей продолжится и на обогатительной фабрике заводе. Новая шаровая мельница, еще один керамический вакуумный фильтр — все это оборудование будет смонтировано, что позволит еще более эффективно обезвоживать медный концентрат — готовую продукцию для металлургического цеха завода.

Очередным этапом технического перевооружения станет строительство нового корпуса измельчения и фильтрации. Здесь будет установлена вертикальная мельница третьей стадии измельчения. Это современное, высокотехнологичное устройство доставят на завод в конце лета 2021-го года. В новом корпусе разместят и оборудование для обезвоживания строительных песков. Работы по возведению здания начнутся в 2021-м году.

Нужно отметить, что обогатительная фабрика завода перерабатывает шлак текущего металлургического производства в медный концентрат, который возвращается на переплавку. Шлак также перерабатывается и в строительный песок — это сырье для производителей строительных материалов.

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящее время на АО «Карабашмедь» реализуется инвестиционный проект по увеличению производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и строительству нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019-м году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 млрд рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021-м году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).