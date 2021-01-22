Культурная революция в Челябинской области: как регион возрождает театры и создает оркестры

Концерт Челябинского симфонического оркестра на престижной площадке страны - в «Зарядье». Фото: gubernator74.ru

Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергей Рахманинов написал 120 лет назад. И с тех пор любим поклонниками популярной классической музыки по всему миру.

Прекрасную музыку выбрали Челябинский симфонический оркестр под управлением дирижера Адика Абдурахманова и пианист, народный артист России Денис Мацуев для выступления в самом престижном современном концертном зале России — столичном «Зарядье». Во втором отделении концерта прозвучала Пятая симфония Петра Чайковского. Виртуозам Южного Урала московская публика рукоплескала долго и от души.

Концерт в «Зарядье» был приурочен к 87-летию Челябинской области. Денис Мацуев, «крестный отец» и один из вдохновителей создания Челябинского симфонического оркестра, пригласил на сцену губернатора Алексея Текслера, поблагодарив его за решение о создании музыкального коллектива, который стал еще одним культурным брендом Южного Урала.

В гастрольном графике оркестра — летнее выступление в Золотом зале Венской филармонии. И это будет уже европейская премьера Челябинского симфонического оркестра. В октябре запланирован еще один концерт в «Зарядье». Вместе с нашими музыкантами на сцену выйдет молодой пианист, лауреат XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий Шишкин.

Челябинская публика с нетерпением ждет весны, ждет юбилейного X международного музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет». Концерты проходят в Челябинске, Магнитогорске, малых городах региона. Как отметил мэтр, за эти годы фестиваль сделал максимум для потрясающей челябинской публики.

ШАГИ РОСТА

Минувший 2020 год явился для Челябинской области по-настоящему периодом культурного возрождения. В рамках нацпроекта «Культура» по поручению губернатора Алексея Текслера комплексно ремонтировались здания театров, ДК. Для возрожденных и модернизированных учреждений приобретено самое современное оснащение и наполнение.

Так, в прошлом году в регионе капитально отремонтировали и модернизировали пять библиотек в Магнитогорске, Златоусте, Коркино, Увельском районе, в Сатке. Это не просто книгохранилища со стеллажами и стойкой выдачи. Это современные помещения, с зонами для чтения, досуга, работы на компьютерах. Модельные библиотеки отлично оснащены с технической точки зрения и подключены к Президентской библиотеке. В них проводят мастер-классы, лекции. Пространство превращается в место, где можно проводить семинары, мастер-классы, лекции...

ОБНОВЛЕНИЕ КАК ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ

Распахнул двери капитально отремонтированный по нацпроекту Молодежный театр. Сейчас он, как шкатулка с драгоценностями, блистает потрясающей отделкой, исполненной в классическом стиле, и гордится суперсовременной сценой и техническим оборудованием.

Губернатор с супругой в обновленном Молодежном театре. Фото: gubernator74.ru

Капитальный ремонт переживает Театр кукол им. Вольховского. Волшебный мир сцены и мечты маленьким зрителям будет открываться уже с помощью лучшей театральной техники. Алексей Текслер поставил задачу открыть театр в 2021 году, а не через год, как планировалось сначала.

Еще одно большое культурное событие — открытие после капитального ремонта здания Драматического театра им. А.С. Пушкина в Магнитогорске. Построенное в 1967 году, оно ни разу не ремонтировалось. В реконструкцию вложено 767 млн руб., в том числе 300 млн руб. — из бюджета области. Заменены коммуникации, техническое оснащение сцены, выполнена новая отделка всех помещений. Летом прошлого года во время визита в Магнитогорск губернатор проверил, как идут ремонтные работы.

В 2023 году откроется после масштабной реконструкции Академический театр драмы им. Н. Орлова. Ни разу за 39 лет своей истории здание не ремонтировалось. Цена вопроса — около 1 млрд руб. В том числе, 500 млн руб. поступят из федеральной казны. И столько же направит регион.

УЧИТЬСЯ У ГЕНИЕВ

Масштабный и чрезвычайно важный для Челябинской области проект — строительство детской филармонии. Именно строительство, ведь от прежнего тесного здания 1972 года постройки почти ничего не осталось. Увеличена больше чем в два раза площадь концертного зала (400 мест вместо прежних 150). Десять лет по причине ветхости дом, где когда-то звучала музыка, был закрыт.

По проекту реконструкции возведен надстрой второго этажа и пристрой входной группы во дворе филармонии. Плюс 1000 кв. м — вот что получат одаренные дети Челябинской области.

Поскольку за десятилетия здание пришло в упадок, губернатором Алексеем Текслером было принято стратегически верное решение не о ремонте — о капитальной реконструкции. Финансируется проект из областного бюджета. Цена вопроса — 171 млн руб.

Заниматься дети будут в школах Юрия Башмета, Игоря Бутмана (с ним глава региона провел переговоры лично), Адика Абдурахманова. Появится эстрадно-симфонический оркестр — молодое поколение будущих звезд Большого симфонического оркестра Челябинской области.

Заниматься у звезд мировой сцены дети будут бесплатно.

Сейчас основные строительные работы завершены, и в нынешнем году для филармонии закупят светомузыкальное оборудование.

Отремонтированы в прошлом году пять музыкальных школ Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера для них закуплены музыкальные инструменты. Знаковым событием стал ремонт здания детской школы искусств № 2 в Миассе. В школе занимается 700 детей, и больше 10 лет корпусу требовался капитальный ремонт. Два губернатора не могли решить вопрос. Деньги из областного бюджета — 49 млн руб. — Миасс получил по распоряжению Алексея Текслера. Заменены инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты и концертный зал.

Новогодние аншлаги в Театре драмы им. А.С. Пушкина в Магнитогорске. Фот: сайт Магнитогорского театра драмы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (со сцены Концертного зала «Зарядье»):

— Челябинский симфонический оркестр молод, ему чуть больше года, но челябинцы его очень любят, и мы им гордимся. Как и у любого события, есть люди, которые помогали создавать наш оркестр. У него два основателя — замечательный пианист, народный артист России Денис Леонидович Мацуев и дирижер, профессор Адик Аскарович Абдурахманов. Концерт приурочен к Дню рождения Челябинской области, 87 лет назад она была образована. Наш регион знаменит замечательными людьми, трудовыми подвигами, великолепной природой. Я очень рад, что одна из граней нашего региона, который любит и ценит классическую музыку, — это Челябинский симфонический оркестр.

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