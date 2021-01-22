Екатерина Назарова собралась на сочинский курорт, но желающих улететь оказалось больше. Фото: katrin.tv1/instagram.com, Виктор Гусейнов

Телеведущей из Челябинска Екатерине Назаровой отказали в посадке на самолет в Сочи. Девушка стала жертвой так называемого овербукинга, когда авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет на случай, если кто-то из пассажиров не придет.

— У меня такое впервые и у меня не получается сдерживать своих эмоций — только плакать. Я пришла на посадку: все нормально, хорошо. Сначала мне сказали: «Девушка, подождите», а потом сказали «Вы не летите». Я говорю: «А почему я не лечу?». Мне ответили, потому что все билеты распроданы. Я говорю: «Как такое возможно, если я тоже купила эти билеты, как и все». Мне ответили: «Сбой системы». Можно улететь только вечером. У меня теряется целый день, — рассказала Екатерина Назарова.

Девушка планировала отправиться в Сочи буквально на три дня. Там все было не только распланировано, но и оплачено.

— По словам работников аэропорта, это не первый раз. Как мне объяснили, авиакомпания продает большее билетов и стимулирует, чтобы люди регистрировались платно. Но они заведомо продают больше билетов, потому что часто бывает, что люди, даже пройдя регистрацию, не доходят до посадки, — рассказала Екатерина Назарова.

По ее словам, она не стала регистрироваться и выбирать место за деньги, поскольку лететь недолго и без разницы, где сидеть. В такой же ситуации оказались еще двое пассажиров.

«Может быть такое»

Один из сотрудников челябинского аэропорта на условиях анонимности рассказал, что такое бывает несколько раз в месяц. Дозвониться до авиакомпании «Победа» не удалось — рейсом этого перевозчика должна была лететь челябинка. По телефону представительства, указанному на сайте аэропорта имени Курчатова, попадаешь в «Центральное агентство воздушного сервиса». Мы представились потенциальным путешественником, который тоже хочет купить билет в Сочи.

— Да, может быть такое. Это не только по Челябинску, но и по всей России. Приезжайте за два часа до вылета на регистрацию. Летите «Уральскими авиалиниями», там такого нет, — пояснили в ЦАВС.

Даже Клава Кока не улетела

Как пояснил эксперт по туризму Михаил Панов, к сожалению, такая схема законна. Он привел в пример, последний громкий случай с певицей Клавой Кокой, которая не смогла улететь на самолете S7 из Москвы в Сочи из-за овербукинга, причем летела она в бизнес-классе.

— Даже бизнес «овербукнули»! Раньше я такое не встречал. Авиакомпании идут на все. Причем, с человеком, который публично известен, — подчеркивает Михаил Панов.

Он отмечает, что авиакомпании не умеют работать с такими пассажирами, ограничиваясь предоставлением нового билета и талончика на питание. А могли бы предоставлять определенные привилегии и бонусы, ведь человек несет финансовые траты, не говоря уже о моральных.

— Овербукинг — не такая частая история, если смотреть количество перелетов и пассажиров. Но когда ты на него попадаешь, это очень эмоционально сильно влияет и кажется, что произошла катастрофа, — комментирует эксперт.

Обезопасить себя можно, зарегистрировавшись онлайн или приехав к началу регистрации. Но и это не на 100% работает.

Если вы попали под овербукинг

Вы можете взыскать убытки.

— Но только в том случае, если вы не согласились на предложение авиакомпании — то есть на другой билет, — отмечает Михаил Панов. — Находясь в аэропорту, нужно официально отказаться от предоставляемого авиакомпанией перелета, потребовать возврат денежных средств за билет. В этой же бумаге нужно описать все убытки, которые вы понесли: например, вы не успели на другой рейс. Затем это нужно продублировать официальной претензией в офис авиакомпании, все документально обосновав со всеми справками. Если аэропорту вы можете написать примерную сумму, то в претензии приложите копии документов, чтобы юристы авиакомпании видели, что у вас есть все основания идти в суд. В случае отказа, можно подавать иск, — советует Михаил Панов.

Эксперт также предупреждает, что судебные тяжбы — дело не быстрое. Но шансы добиться своего очень велики.

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