«Спасибо, что живой»: больше 100 человек совершили забег в Челябинской области по льду и снегу

В забеге участвовало 109 человек

Минус 30 градусов, сугробы и лед. Но это не остановило участников трейлового забега «Lake Ice Race». В минувшую субботу 109 человек из Уфы, Тюмени, Москвы, Белорецка, Стерлитамака, Челябинской и Свердловской областей пробежали кросс 10 и 20 километров на озере Тургояк в Челябинской области. Смотрим, как это было.

Как сообщили организаторы забега, 70 участников преодолели дистанцию в 10 км — до острова Вера и обратно, а 39 — до острова Вера с восхождением на хребет Заозерный, где увидели всю красоту озера Тургояк с высоты птичьего полета.

Наивысшая точка 20 км трассы -на высоте 687 метров. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

— Первая трасса абсолютно плоская, пролегает по льду озера до острова Веры и обратно. Основная сложность, это непредсказуемое покрытие в день старта, от голого льда, до сугробов по колено. Маршрут проходит по пешеходным тропинкам, но Южно-Уральская погода переменчива!, — рассказывают организаторы «Lake Ice Race».

Иногда бежать приходилось по сугробам. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

20-километровая трасса полностью повторяет озерный участок до острова Веры, но затем идет скоростное восхождение на хребет Заозерный. Наивысшая точка находится на высоте 687 метров над уровнем моря. Там же расположена великолепная смотровая площадка, с которой озеро Тургояк — как на ладони.

А иногда по заснеженному озеру. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Все участники благополучно финишировали и получи памятные медали.

Все бегуны удачно финишировали. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

— К таким условиям нужно готовиться специально. Спасибо, что живой, — говорит участник забега Данила.

В минус 30 градусов бегать - особое испытание. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Недовольных забегом не оказалось. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Победителей наградили. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Места тут уникальные. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Только посмотрите на эти счастливые лица! Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

Мороз не пощадил никого. Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com

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