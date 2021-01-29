В Челябинске с 1 февраля перенесут треть рейсов с автовокзала у ДС «Юность»

Из этих трех автовокзалов в Челябинске d 2021 годe останутся только два (автостанция — не в счет).
Фото: Сергей СОТНИКОВ
В Челябинске с 1 февраля начнут переносить автовокзал «Центральный» у ДС «Юность». С этого дня треть рейсов регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений перенесут на «Южные ворота» (ТК «Синегорье»).
Перенос автовокзала у «Юности» в Челябинске пройдет в два этапа. Транспортные потоки перераспределят между автовокзалами — «Северные ворота» в Металлургическом районе и «Южные ворота» — и автостанцией «Южная» у областной больницы.
— С 1 февраля 2021 года от автовокзала «Центральный» на автовокзал «Южные ворота» будет перенесено 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений — это треть от всех рейсов автовокзала «Центральный», — сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. — Полный список всех перенесенных рейсов доступен на сервисе av74.ru.
Работа перенесенных рейсов обещают отладить в течение первой половины февраля, затем перенести оставшиеся маршруты.
О закрытии автовокзала «Центральный» стало известно в ноябре прошлого года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение. Решение приняли по итогам голосования на портале «Активный житель 74». 73,31% южноуральцев отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.
Какие рейсы перенесут на «Южные ворота»?
1236 Челябинск — Катайск ч/з Далматово
1592 Челябинск — Курган
500 Челябинск — Курган
581 Челябинск — Куртамыш
1591 Челябинск — Куртамыш ч/з Альменево
611 Челябинск — Куртамыш ч/з Альменево
1350 Челябинск — Шадринск
624 Челябинск — Шадринск
626 Челябинск — Шадринск
712 Челябинск — Шумиха
922 Екатеринбург — Магнитогорск
1779 Екатеринбург — Троицк
707 Челябинск — Бреды
741 Челябинск — Варна
604 Челябинск — Каракульское
564 Челябинск — Карталы
568 Челябинск — Карталы
837 Челябинск — Кизильское
856 Челябинск — Кочердык
591 Челябинск — Магнитогорск
691 Челябинск — Магнитогорск
606 Челябинск — Октябрьское село ч/з Боровое
595 Челябинск — Октябрьское село ч/з Ваганово
590 Челябинск — Пласт
597 Челябинск — Троицк
599 Челябинск — Урал
1031 Челябинск — Целинное ч/з Октябрьское село
616 Челябинск — Целинный Троицк
600 Челябинск — Чесма ч/з Пласт
718 Челябинск — Чесма ч/з Троицк
598 Челябинск — Южноуральск
619 Челябинск — Южноуральск ч/з Петровку
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