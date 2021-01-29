В Челябинске с 1 февраля перенесут треть рейсов с автовокзала у ДС «Юность»

Из этих трех автовокзалов в Челябинске d 2021 годe останутся только два (автостанция — не в счет). Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске с 1 февраля начнут переносить автовокзал «Центральный» у ДС «Юность». С этого дня треть рейсов регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений перенесут на «Южные ворота» (ТК «Синегорье»).

Перенос автовокзала у «Юности» в Челябинске пройдет в два этапа. Транспортные потоки перераспределят между автовокзалами — «Северные ворота» в Металлургическом районе и «Южные ворота» — и автостанцией «Южная» у областной больницы.

— С 1 февраля 2021 года от автовокзала «Центральный» на автовокзал «Южные ворота» будет перенесено 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений — это треть от всех рейсов автовокзала «Центральный», — сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. — Полный список всех перенесенных рейсов доступен на сервисе av74.ru.

Работа перенесенных рейсов обещают отладить в течение первой половины февраля, затем перенести оставшиеся маршруты.

О закрытии автовокзала «Центральный» стало известно в ноябре прошлого года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее распоряжение. Решение приняли по итогам голосования на портале «Активный житель 74». 73,31% южноуральцев отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.

Какие рейсы перенесут на «Южные ворота»?

1236 Челябинск — Катайск ч/з Далматово

1592 Челябинск — Курган

500 Челябинск — Курган

581 Челябинск — Куртамыш

1591 Челябинск — Куртамыш ч/з Альменево

611 Челябинск — Куртамыш ч/з Альменево

1350 Челябинск — Шадринск

624 Челябинск — Шадринск

626 Челябинск — Шадринск

712 Челябинск — Шумиха

922 Екатеринбург — Магнитогорск

1779 Екатеринбург — Троицк

707 Челябинск — Бреды

741 Челябинск — Варна

604 Челябинск — Каракульское

564 Челябинск — Карталы

568 Челябинск — Карталы

837 Челябинск — Кизильское

856 Челябинск — Кочердык

591 Челябинск — Магнитогорск

691 Челябинск — Магнитогорск

606 Челябинск — Октябрьское село ч/з Боровое

595 Челябинск — Октябрьское село ч/з Ваганово

590 Челябинск — Пласт

597 Челябинск — Троицк

599 Челябинск — Урал

1031 Челябинск — Целинное ч/з Октябрьское село

616 Челябинск — Целинный Троицк

600 Челябинск — Чесма ч/з Пласт

718 Челябинск — Чесма ч/з Троицк

598 Челябинск — Южноуральск

619 Челябинск — Южноуральск ч/з Петровку

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