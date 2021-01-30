В Курганской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

Самоизоляция для пенсионеров осталась в силе Фото: Кирилл САДЫКОВ

На заседании оперштаба в Курганской области было принято решение снять несколько ранее введенных ограничений.

С 1 февраля возобновляется очный формат обучения для учреждений дополнительного образования, в том числе музыкальных, художественных и спортивных школ. Помимо этого, очные занятия вернутся в техникумы и колледжи Кургана и Шадринска.

С 29 января сняли ограничение на работу общепита — раньше их закрывали с 23 часов до 6 часов утра. Танцевальные площадки и дискотеки все еще под запретом.

Помимо этого, в культурно-досуговых кружках теперь тоже нет ограничений, хотя раньше люди занимались в группах не больше пяти человек.

Что касается самоизоляции для граждан старше 65 лет, то она продлена до 11 февраля. Пенсионером можно выходить в больницу, на работу, в ближайший магазин и выгуливать животных.

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