Весна ощутится в 20-х числах февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По прогнозам синоптиков, февральская погода в Челябинске будет нестабильной. В первую неделю дневная температура будет опускаться максимум до -4 градусов. Похолодание начнется разве что с 8 февраля — синоптики обещают 17-20 градусов ниже нуля, и такая температура продержится до 16 числа. В этот же период ожидается снегопад, поэтому в день Святого Валентина влюбленным рекомендуется одеться потеплее.

С 20 февраля температура пойдет вверх, а 23 февраля ожидается около -9 градусов. К концу месяца станет еще теплее — 4 градуса ниже нуля. Самая холодная ночь ожидается с 9 на 10 февраля — -25 градусов.

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