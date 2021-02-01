Жители города массово жалуются на большие счета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска начали получать счета по отоплению за январь и явно не обрадовались. Все как один говорят о том, что за прошедший месяц придется заплатить больше, чем обычно.

— Увидела платежку и обалдела. Отопление подорожало за месяц на 700 рублей, а с ноября — на всю тысячу! У меня никаких долгов, а индексация же должна была быть летом 2021 года, — говорит челябинка Галина. — Причем это повышение на нас никак не сказывается — чуть потеплее на улице, батареи сразу убавляют — дома холод.

В квартире у Галины 45 квадратных метров. В ноябре прошлого года она заплатила за отопление 1 374 рубля, в декабря — 1 780 рублей, а в январе ей начислили 2 433 рубля.

В компании «УСТЭК-Челябинск» объяснили, что пугающие в платежках числа появились из-за слишком холодного января.

— Январь 2021 года стал самым холодным за последние три года, — сообщили в компании. — Среднемесячная температура составила минус 16,8 градусов. Для сравнения в 2020 году эта цифра не превысила минус 7,5, а в 2019 минус 14,1. Это повлияет на сумму за отопление и горячее водоснабжение в январе.

Замдиректора компании «Уралэнергосбыт» Игорь Карпов уверяет, что челябинцы могут самостоятельно уменьшить платеж в квитанции. Для этого он рекомендует эффективно расходовать полученное тепло и влиять на теплопотери дома.

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