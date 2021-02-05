Три года может не платить за вывоз мусор: рассказываем, как жителю Челябинска это удалось

Получив большой счет, челябинец начал разбираться с коммунальщиками. И не зря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинец Дмитрий на протяжении трех лет может не платить за вывоз мусора. Что, звучит завидно? А вы посмотрите в свои платежки, быть может, и у вас есть такой сюрприз. Правда, есть в этом свои нюансы.

Дмитрий долгое время получал счета от коммунальщиков, платил и даже не подозревал неладное. Нет, конечно, были возмущения по поводу высоких тарифов, но у кого их сейчас нет? Подозрения закрались только в ноябре прошлого года, когда за мусор с него потребовали аж 800 рублей за два месяца. И это за небольшую квартиру. Мужчина посчитал, что он если и мусорит, то не настолько. И пошел разбираться.

— Когда я спросил, почему так много начислили за вывоз мусор, мне ответили, что у меня в квартире четыре человека прописано, мол, чему удивляться? А я все равно удивился, потому живу один в двухкомнатной квартире, — рассказывает Дмитрий.

Но данные о четырех людях на квадратных метрах Дмитрия оказались взяты не с потолка. Дело в том, что два года назад у него временно регистрировалась сестра, но потом выписалась. Чуть позже — мама с братом, но и они снялись с учета. Как оказалось, информацию о новых жильцах управляющая компания фиксировала, а вот когда они съезжали, уже было никому неинтересно.

— У нас плохо связаны между собой управляющие компании и всякие учреждения типа МФЦ, — возмущается Дмитрий. — Это очень странно: когда люди регистрировались в квартире, то почему-то все службы проследили и внесли это в ведомость. А когда они выписались, все такие: «Мы не в курсе были». Если бы я не обратился, все так и продолжилось бы.

В итоге мужчине сделали перерасчет всего лишнего, что он заплатил. Пришлось, конечно, побегать по разным конторам, потаскать кипы ксерокопий паспортов, но в итоге он добился своего. Теперь челябинцу не придется платить за вывоз мусора ближайшие три года, если, конечно, никто новенький не зарегистрируется в квартире. А уж что делать после выписки, чтобы не попасть впросак, Дмитрий знает по опыту.

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