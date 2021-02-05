Школьник из Кургана раскрыл секрет победы на международном математическом конкурсе

Александр Елисеев учится в 11 классе. Фото: Центр дополнительного математического образования Кургана

11-классник из Кургана Александр Елисеев победил на международном конкурсе по математике «Я Решаю» и вошел в ТОП-5 сильнейших математиков Евразии. Об этом сообщает департамент образования Кургана.

Мальчик несколько лет занимается в Центре дополнительного математического образования. Он отмечает: уровень был как на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

— Главная сложность в том, что на конкурсе задач больше, а времени меньше, приходится правильно его распределять. Свой вклад в эту победу внесли несколько факторов: во-первых, это, конечно, многолетние занятия математикой в ЦДМО. Во-вторых, уже совсем скоро будет проходить региональный этап всероссийской олимпиады по математике, к которому я усиленно готовился последние дни, и из-за этого был максимально готов к финалу конкурса. А в-третьих, это, конечно, немного удачи, потому что без нее, как мне кажется, невозможно добиться серьезных результатов, — рассказал Александр Елисеев.

Конкурс проводится для учеников 9-11 классов из нестоличных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Он считается одним из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group.

Из-за пандемии коронавируса финальный тур прошел онлайн. За победу боролись 30 школьников из 18 регионов страны.

— Формат данного конкурса в его отборочной части — тестовый, то есть отличается от большинства других олимпиад. Чтобы участник смог пройти этот многоступенчатый отбор, должны сойтись воедино несколько факторов: и настрой, и концентрация, и умение довести свое решение до правильного числового ответа в условиях ограниченного времени, и даже немножечко везения... Поэтому мы очень рады, что Саша добился этого результата! — поделился руководитель Центра дополнительного математического образования Кургана Олег Южаков.

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