«Сможет он, сможем и мы»: 88-килограммовый лабрадор из Челябинска стал мотиватором для желающих похудеть

Хаммер стал большой плюшкой из-за неправильного питания. Но уже к лету может стать стройным красавцем. Фото: центр помощи ретриверам «ЛАБРиКо»

Шестилетний лабрадор Хаммер стал для челябинцев символом похудения к пляжному сезону.

— Если сможет он, сможем и мы! — вдохновленно пишут горожане в соцсетях.

Хаммер приехал в Челябинск меньше недели назад из Уфы. Прежние хозяева раскормили пса до 88 килограммов! Хотя норма для его веса и роста — 40. Из-за жира у лабрадора стало сдавать здоровье. Ему тяжело дышать и даже просто шевелиться. Но хозяева решили, что собаку проще усыпить, чем вылечить, и привели в клинику на эвтаназию. Однако ветеринарам стало жалко Хаммера и они уговорили хозяев отдать пухляша зооволонтерам.

СТАТЬ СТРОЙНЫМ К ЛЕТУ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Большой пес попал в руки Екатерины Гаевой и Юлии Хамзиной. Девушки — создатели челябинского центра помощи ретриверам «ЛАБРиКо», они помогли уже нескольким десяткам брошенных собак.

В Челябинске зоозащитницы свозили Хаммера к ветеринару. Врач пришел к выводу, что хвостатый был бы абсолютно здоровым, если бы не избыточный вес.

— В анализах отклонений нет, они в норме. Есть шумы в сердце, связаны они с большой нагрузкой на сердце из-за ожирения, — рассказала Екатерина корреспонденту КП-Челябинск.

Анализы у пса в порядке. Если бы не ожирение, он был бы абсолютно здоров. Фото: центр помощи ретриверам «ЛАБРиКо»

Сейчас задача номер один — привести Хаммера в форму. Девушки посадили его на строгую диету, выводят на прогулки, но пока медленные и недолгие, чтобы не было сильной нагрузки на суставы. Результат уже есть! За шесть дней толстячок сбросил килограмм. Когда вес Хаммера будет меньше 70, его начнут водить на фитнес и в бассейн для собак.

Но сейчас уже минус килограмм! Фото: центр помощи ретриверам «ЛАБРиКо»

СЕРЬЕЗНАЯ МОТИВАЦИЯ

По словам волонтеров, лабрадоры предрасположены к полноте. Но они сгоняют лишнюю массу во время активных прогулок. А Хаммера вероятно неправильно кормили, плюс, мало гуляли с ним.

Крупный собакен очень дружелюбный, по глазам видно, что он любит игры и хочет играть. Но пока ему трудно ходить, не то, что бегать за мячиком.

В Челябинске у Хаммера появилась подружка — и это еще одна мотивация скорее похудеть. Сегодня Хаммер поедет на передержку к хозяйке своей подружки.

Хаммер такой жирненький, что еле влез в ванную. Фото: центр помощи ретриверам «ЛАБРиКо»

Екатерина с Хаммером и своей собакой Аэлитой. В сравнении с девочкой ретривером видно, насколько Хаммер огромный. Фото: центр помощи ретриверам «ЛАБРиКо»

— Передержка — временный дом для собаки на время поиска постоянных хозяев. Конкретно эта девушка берет уже не первую собаку «в гости». Себе старается не оставлять, помогает проживанием. Она из Челябинска, не столько волонтер, сколько просто неравнодушный человек, — говорит Екатерина.

Спасительницы Хаммера уверены, диета и занятия спортом дадут свои плоды. Если пухляш не будет лениться, уже к лету он сможет бегать.

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