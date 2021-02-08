Курганцы могут добраться в столицу другими рейсами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Utair отменила рейсы из Кургана в Москву до конца марта. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта.

— Все рейсы ЮТ-265/ЮТ-266 отменены до 31.03.2021 включительно, — сообщается на сайте аэропорта.

С 1 апреля Utair возобновит полеты, и будет ежедневно осуществлять рейсы вплоть до 30 октября. Но у курганцев все же есть альтернативный вариант, чтобы добраться до столицы. Летать в Москву будет компания «Победа» по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а также по следующим дням: 19, 21, 24, 26 февраля, 5, 7, 10, 14, 19, 21, 26, 28 марта 2021 года.

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