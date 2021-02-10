Когда отменят масочный режим в Челябинской области: COVID-19 отступает, зато растет заболеваемость ОРВИ

Маски спасают не только от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первым регионом в России, который отказался от масочного режима, стала Удмуртия. В связи с этим мы решили выяснить, насколько близка к такому шагу Челябинская область. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, пока власти не планируют отменять масочный режим, поскольку это является эффективной мерой профилактики коронавируса и других болезней.

— Я думаю, что до конце зимне-весеннего эпидемического сезона, который характеризуется подъемом заболеваемости по ОРВИ, мы точно не будем вести речь об отмене масочного режима, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт. — Уже ближе к лету будем смотреть по ситуации, принимать или не принимать какие-то решения. Но пока мы даже не смотрим в эту сторону, считаем, что это очень эффективная мера профилактики.

Ирина Гехт также добавила, что режим будут отменять, когда в регионе перестанут появляться новые случаи заражения, а также вакцинируется все население, необходимое для создания иммунной прослойки. Но в той или иной форме масочный режим в Челябинской области будет существовать до конца текущего года.

К слову, на сегодняшний день в регионе прививку от коронавируса сделали 35 тыс. человек, причем половина из них уже прошла второй этап вакцинации. Губернатор Алексей Текслер считает, что именно вакцина поможет быстрее снять ограничения.

— В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции, — заявил Текслер. — Сейчас основная наша задача — закрепить этот тренд, в первую очередь, благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений.

По данным минздрава, каждый день в регионе количество случаев выздоровления превышает количество новых зараженных, а больницы постепенно переходят к «доковидному» режиму работы. На сегодняшний день в госпиталях региона лежат 7 454 южноуральца с коронавирусом.

При этом в Челябинской области регулярно проходят рейды в общественных местах и транспорте — власти проверяют соблюдение масочного режима. На сайтах судов можно найти множество назначенных заседаний за нарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ (именно ее вменяют за отсутствие маски). Мы связались с некоторыми людьми, которых поймали на нарушении режима, но никого из них не оштрафовали — все получили предупреждения.

— Вышел из магазина без маски, подъехал полицейский УАЗик, — рассказал КП-Челябинск Алексей. — Спросили, почему без маски, я сказал, что дома забыл. В итоге просто выписали предупреждение и сказали, что в следующий раз выпишут штраф.

Таким образом, по стопам Удмуртии Челябинская область пойдет совсем не скоро. Поэтому запасайтесь масками, как минимум, до лета, а там уж власти будут смотреть по ситуации.

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