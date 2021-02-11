В роддоме Челябинской области рухнул потолок

Потолок едва не рухнул на сотрудников роддома. Фото: кадр с видео

По соцсетям распространяется видео потопа в роддоме Южноуральска Челябинской области. На кадрах видно, как медработники пытаются остановить «водопад» с потолка: ставят тазы, ведра, кидают тряпки на затопленный пол. Видно, что под тяжестью воды потолок сильно провис...

— Отойди, он щас упадет тебе на башку, Вера! — кричит одна из сотрудниц и хватает коллегу за руку.

Женщина успевает отскочить и... потолок с грохотом рушится, заливая коридор водой.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Как сообщили в региональном минздраве, причиной стал прорыв трубы отопления, которая проходит через чердак. Здание обесточили и перекрыли воду. Пациентов роддома оперативно перевезли в медучреждения Троицка и Челябинска.

— В роддоме никто не пострадал, рожениц развезли по соседним городам. Но там недавно делали капитальный ремонт, а по факту ремонт был косметический. Остальное все — старье, трубы наверху прохудились, вот и рвануло, — рассказала КП-Челябинск подруга одной из сотрудниц роддома.

Минздрав Челябинской области сегодня, 11 февраля, опубликовал фотографии коридора, где произошел потоп. Сейчас здесь ничего даже не напоминает о произошедшем.

Так сейчас выглядит коридор роддома, где рухнул потолок. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

— На данный момент все последствия устранены. Уже в ближайшее время здесь снова начнут принимать пациентов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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