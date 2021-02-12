В Челябинской области разгорается очередной скандал вокруг застройки бора. На этот раз людей возмутила спецтехника в памятнике природы «Каштакский бор». Общественники утверждают, что собственники земельных участков намерены застроить территорию бывшего пионерского лагеря. В Минэкологии заверили, что общественники правы, и заявили об увеличении границ бора на 200 гектаров и разработке новой охранной зоны.Новые границы памятника природы уже разработаны и в течение года их поставят на кадастровый учет. Увеличат Каштакский бор за счет прилегающих реликтовых лесов, которые раньше не входили в состав памятника природы. Цель, как объяснили в Минэкологии, сохранить их от дальнейшей застройки. При этом выводить какие-либо участки из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) ведомство не планирует.— Первоочередная задача — сохранить Каштакский бор как памятник природы, — отметил заместитель министра регионального Министерства экологии Виталий Безруков. — Работа проводится для актуализации границ особо охраняемой природной территории, что позволит контролировать деятельность, ведущуюся на данной территории, а также позволит сохранять памятник природы, увеличить площадь зеленых насаждений, что положительно скажется на улучшении атмосферного воздуха города и увеличения зеленого фонда Челябинской агломерации.Любая застройка, как отметил Виталий Безруков, в Каштакском бору запрещена и стоит напомнить об этом обладателям «зеленок».— Также там запрещены проезд на автомобилях вне дорог с твердым покрытием, любая деятельность, которая может нанести вред почвенному грунту и всей экосистеме бора, — добавил Безруков. — По всем изложенным фактам мы проведем дополнительную проверку. Ранее на месте бывшего детского лагеря уже выявлялись факты застройки, сейчас нарушители привлекаются к ответственности, более того устанавливаются все возможные собственники земельных участков, чтобы выдать им предостережения. Хочу отметить главное, данная территория из границ памятника исключаться не будет.Три «краснокнижных» птицыКаштакский сосновый бор является реликтовой экосистемой, сформировавшейся порядка 10 000 лет назад на рубеже верхнего плейстоцена и голоцена. На основании проведенного комплексного исследования ООПТ были обнаружены три вида птиц, занесенных в Красные книги РФ и Челябинской области, в частности: орлан-белохвост, тетеревятник и седой дятел.Также на данной территории были обнаружены шесть видов млекопитающих, внесенных в региональную Красную книгу. Флора территории представлена 92 видами растений.Как изменится площадь Каштакского бораПлощадь Каштакского бора сейчас составляет 2772 гектара, из которых за Сосновским муниципальным районом закреплено 1687 гектара, а за Челябинском — 1043. В результате площадь памятника природы увеличатся более чем на 200 гектаров и составит 2 990,3 гектара.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru