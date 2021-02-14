Заигрывайте на работе: челябинские психологи рассказали, как разжечь страсть с помощью флирта

Флирт разжигает, подстегивает, вызывает интерес Фото: Мария ЛЕНЦ

«Ты делаешь это лучше всех! Поможешь мне с проектом?», «Ты — лучшая, моя королева!» Часто слышите такие фразы от окружающих? И нет, речь тут не о лести, а о флирте. Психологи уверены, что флирт должен быть в жизни каждого человека. В паре он разжигает страсть, а на работе — мотивирует и помогает лучше делать свое дело. Можно ли считать флирт изменой и как ему научиться — объясняют психологи.

Что такое флирт и как это работает

Строить глазки, прикасаться, отпускать многозначительные комментарии. В большинстве случаев при слове флирт мы представляем заигрывание с партнером, с которым планируем дальнейшие близкие отношения. Но оказывается, у флирта есть другие грани — это мягкий способ дать понять человеку, что вы на одной волне и приятны друг другу. Момент соблазнения есть даже в продажах, особенно в продажах. Есть даже специальные школы, обучающие этому искусству.

— Флирт — это показатель эмоционального здоровья мужчин и женщин, — говорит психолог-консультант, семейный психотерапевт, сотрудник института личного и организационного развития «Эго Ресурс» Алина Милер. — Флиртовать — значит мягко прощупывать границы. Если вы это умеете, то хорошо чувствуете свои и чужие границы, умеете гибко выстраивать диалог, можете легко поменять роли — с доминирующей на подчиняющуюся. Это неопределенность. А это очень любят эмоционально зрелые люди.

Флирт спасает отношения

Если отношения с мужем или женой стали пресными, разнообразить жизнь поможет флирт. Это игра, которая настраивает на позитивный лад, вызывает азарт, возбуждение, положительную агрессию. Как в догонялках, например. Флиртуя, можно быть разным, и это безопасно для того, кто находится рядом.

Психолог, консультант, коуч и бизнес-тренер института личного и организационного развития «Эго ресурс» Петр Глухов добавляет, что флирт — это всегда проявление новизны, интриги, когда не понятен итог.

— Договоритесь с супругом или супругой, что сегодня вечером вы будете экспериментировать, вносить новизну, — объясняет Петр Глухов. — Попробуйте менять свои роли. Если были, скорее, ведущим партнером, сделайтесь ведомым. Задавайте больше вопросов, попробуйте отказать или согласиться в ситуации, когда это было бы неожиданным. Флирт — это обязательно эксперимент с границами друг друга — предложите что-то, чего раньше не было. Откажите сначала, а потом легко согласитесь на что-то. Или наоборот — удивите партнера своей инициативой, которая раньше была не характерна.

Чтобы флирт в отношения проявился во всей полноте, можно использовать несколько приемов:

— чаще используйте в общении слова, обозначающие кинестетику — прикосновения: трогаю, держу тебя за руку, чувствую тебя;

— используйте слова иерархии: главный и подчиняющийся, слушаюсь и повинуюсь, да, мой господин — конечно, моя королева;

— попробуйте описывать отношения, используя метафоры и символы: между нами горячо, океан любви, я чувствую, как от тебя исходит огонь.

Флиртуя, человек раскрывается, чувствует себя желанным и легче соглашается с чем-либо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Улыбки на стороне — измена?

«Что ты пялишься на всех?», «Чего это вон тот мужик взял тебя под локоток!». Если вы часто слышите это от своего возлюбленного, подумайте, а так ли ему приятен ваш флирт на стороне. Как поясняет Алина Милер, пара сама должна решить, где грань, которую нельзя переходить при флирте с посторонними.

— Для кого-то норма, что нельзя смотреть и говорить с другими мужчинами и женщинам. А другие вместе ходят на свингер-вечеринки, и это укрепляет их отношения, — говорит эксперт. — Здесь важно проговаривать границы и понимать мотивы этих убеждений. Например, я считаю флирт изменой, потому что так принято в обществе. И тогда это установка из вне и с ней можно не согласиться. А если для вас внутри это все слишком, то это другое.

Алина Милер уверена, что, когда человек испытывает сильную ревность, то есть смысл поработать над доверием в отношениях.

«Я хочу тебя… в свой проект»

Флирт на работе — это мягкий и игривый способ привлечь человека в какое-то дело. Он разжигает, подстегивает, вызывает интерес. По сути, это сообщение о том, что «я хочу тебя в это дело, в этот проект, как соискателя. Меня заводит твой подход к работе, поэтому мне нужен в этом деле именно ты».

— В такой ситуации человек раскрывается, он чувствует себя желанным и легче соглашается с чем-либо, — объясняет психолог Алина Милер. — Все продажи, маркетинг, все, что связано с рекламой через флирт проходит быстрее и результативнее.

Приведем пример удачного и неудачного флирта в работе.

— Мы приходим в банк оформлять ипотеку. Специалист говорит: «Раздевайтесь, жарко». Я: «О, у вас тут горячо». Она: «Горячо будет, когда ипотеку платить начнете», — смеется Алина Милер. — А вот другой пример — удачного флирта. Несколько дней однокурсник бросал игривые взгляды, улыбался. Потом подходит и говорит: «Какие планы на вечер? Я хочу предложить тебе такое…». В этот момент я, конечно, зарделась, представила свидание, расслабилась. А оказалось, что он предложил сходить на лекцию по дизайну, которые продавал. Вот это я понимаю, подход.

Конечно, во флирте на работе, главное не перегнуть. Западная культура накладывает отпечаток и на нас — там из-за боязни харассмента (домогательства, приставания в США считаются преступлением, — прим. авт.) установлены четкие границы. Петр Глухов объясняет: флирт — это процесс, у него нет цели соблазнить.

— Если становится понятно, к чему все идет — становится скучно, — говорит эксперт. — Флиртовать можно с тем, у кого внутри достаточно безопасно и спокойно, кто готов к состоянию неопределенности и игры.

ЧТО ПОЧИТАТЬ

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