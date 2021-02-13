Как прошла «Лыжня России 2021» в Челябинске: менялись шапками, шли пешком и за какой район бежала семья губернатора

Воспитанники спортивных секций Челябинска дружно пробежали "Лыжня России-2021". Фото: Алексей МИКУШИН

Как будто и не было самоизоляции, ограничений... Стартовый городок на стадионе Елесиной в Челябинске, как и во все прошлые годы, как большой спортивный «муравейник». Кстати, на на стадионе Елесиной, где проходили забеги, участников не обязывали быть в защитных масках, а на входе ни у кого и не думали измерять температуру...

МЕНЯЮСЬ ШАПКАМИ

69-летний ветеран спорта из Калининского района Егор Николаевич Самохвалов говорит, что соскучился по соревнованиям, и что с 2006 года не пропустил почти ни одной «Лыжни России». Правда, переживает, что не смог бежать в 2007-ом и 2009-ом.

— Я даже на руке записал себе, что мне нужны фирменные шапочки с этих годов. Вдруг у кого остались, я бы обменял на свои. Это, когда я два забега бежал, чтобы получить шапки «Лыжни России», — показывает ладонь с начертанным номерами годов Егор Николаевич. — Недавно начали проводить Спартакиаду ветеранов. Первый вид — лыжные гонки. У нас многие бежали. Я всех призываю — присоединяйтесь к ветеранскому спорту!

Участники "Лыжни России-2021" в Челябинске бежали каждый за свой район. Фото: Алексей МИКУШИН

ДЕТИ С РОДИТЕЛЯМИ

С 11:00 начинаются старты по районам. Курчатовский, Калининский, Советский, Ленинский, Центральный... Участников было так много, что организаторам пришлось разделять каждый район на два забега. Так, например, произошло с Курчатовским и Калининским. Кстати, в числе участников забега Центрального района была и супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. Она вышла на старт вместе с сынишкой Мишей.

После финиша Ирина Текслер призналась, что последний раз вставала на лыжи лет 20 назад — в отличие от сына.

— Миша у нас три раза в неделю катается на лыжах и чувствует себя на трассе уверенно. Я тоже постаралась уверенно бежать. Упала только один раз — на старте. Но мне кажется, что вполне достойно завершила дистанцию, — поделилась впечатлениями после финиша Ирина Текслер.

Действительно, на старт выходил и стар и млад. Нередко родители преодолевали двухкилометровую вместе с детишками. А на финише призы вручали самому пожилому участнику районного забега и самому юному.

В Челябинске на старт "Лыжни России-2021" вышли более 5 тысяч участников. Фото Минспорт.

5-летний Николай стал самым молодым участником в родном Калининском районе. Сказал, что в садике они уже несколько раз катались на лыжах и он в следующем году снова выйдет на старт.

УВАЖЕНИЕ НА ТРАССЕ

Корреспондент челябинской «Комсомолки», автор этой публикации, тоже вышел на старт «Лыжни России», и, к слову, я тоже не пропускаю эти забеги уже на протяжении минимум десятка лет!

Корреспондент "Комсомолки" снимал видео с трассы "Лыжни России-2021". Фото: Алексей МИКУШИН

Выстрел стартового пистолета. Первые 100 метров по прямой. Выезд со стадиона. Спуски, подъемы, равнинные участки. Нет толкотни, каких-то некорректных действий. Все уважительно относятся друг к другу. Тем более трасса широкая — где хочешь, там и обгоняй. По дороге решил помочь девушке — нужно было справиться с проблемным креплением, а незадолго до финиша приободрил участника, у которого тоже были нелады с креплением и он пешком добирался до финиша. Замечательно, что парня поддержал его приятель — он тоже скинул лыжи и вместе они шагом, с краю трассы медленно, но верно добирались до стадиона.

На финише всем участникам традиционно презентовали фирменные шапочки «Лыжня России». В этом раз в сине-бело-красной расцветке с цифрами «2021».

На финише участникам презентовали фирменные шапочки "Лыжня России-2021". Фото: Алексей МИКУШИН

ЛЫЖНИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

— Мы несколько дней готовили трассу в Челябинске. С утра до вечера на «Буранах» утрамбовывали снег, потом нарезали лыжни для классического хода. На стартовой поляне почти два десятка классических лыжней, по всей трассе минимум две. Все, в основном, сейчас катаются коньковым ходом, но есть и те, кто остался верен традициям и использует классику. Так, что накатали двухкилометровую трассу, как говорят, на любой вкус, — рассказал один из организаторов Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» в Челябинске, директор СШОР-5 Владимир Воронов. — А еще распределили фирменные шапочки «Лыжня России-2021» по муниципалитетам Челябинской области, где проходили массовые Всероссийские старты.

Директор челябинской СШОР-5 Владимир Воронов - один из главных организаторов соревнований. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, накануне, 12 февраля в Челябинске, на лыжном комплексе «Карпов пруд», что неподалеку от поселка Тарасовка, прошли спортивные забеги для воспитанников спортивных школ. Здесь участники преодолели дистанции 5 и 10 километров по довольно серьезному рельефу.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

По словам руководителя дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в Челябинской области Александра Беленкова старты «Лыжни России-2021» прошли во всех 43 муниципальных образований Челябинской области. В столице Южного Урала в забегах участвовало минимум пять тысяч человек, а в целом по региону — более 20 тысяч. В прошлые года эта цифра была чуть побольше — 23-24 тысячи.

— Самые массовые забеги прошли в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Но даже и в небольших поселках, благодаря инициативе местных администраций, участники вышли на старт. Пусть не тысячи человек, но даже несколько сотен человек — это уже здорово, — отметил Александр Беленков.

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