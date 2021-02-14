Количество победивших коронавирус и выписанных из больниц южноуральцев перевалило за 40 тысяч человек. Тем не менее, региональный минздрав ежедневно регистрирует смерти пациентов с COVID-19. Но даже коварный вирус не мешает главному — любви. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 февраля 2021 года.За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у еще 261 человека. Всего в регионе 48975 случаев COVID-19. Из больниц выписали 475 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались — 40 282 человека.В Челябинской области умерли 15 человек с коронавирусом: девять — от COVID-19, шесть — от других причин.Любовь в маскахЮжноуральцы активно праздновали День всех влюбленных. Свою супругу поздравил губернатор Алексей Текслер: «С добрым утром, любимая! Милая ты моя!». А жители одного из домов в Копейске решили поздравить с праздником соседку Зинаиду, которая живет одна с домашними питомцами.— Вся пенсия уходит на коммуналку, еду кошкам, на себе всегда экономила. Мы около месяца собирали для нее вот эти продукты. Зинаида была растрогана до слез!, — написали местные жители в группе «Копейск [В] Теме».В городских парках влюбленные фотографировались в праздничных фотозонах. На Кировке самые смелые в микрофон признавались в любви.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru