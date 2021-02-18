Инцидент произошел накануне, 17 февраля, в Магнитогорске. Двое парней, 16 и 17 лет, зашли в трамвай на остановке Советской Армии. Один сел, второй пошел к кондуктору оплачивать проезд. Подросток был в беспроводных наушниках и, купив билеты, двинулся в конец вагона. Но тут его тормознул пьяный мужик, стал докапываться.По словам других пассажиров, он привязался к парню из-за того, что тот слушает музыку. Начал оскорблять, требовать выключить, хотя звук даже не было слышно. На помощь парню подошел друг.— Они попросили мужчину успокоиться. Мужчина достал пневматический пистолет из пояса, направил в лицо подростку в наушниках и начал угрожать. В шоковом состоянии подросток отвел его руку в сторону, тогда он перенаправил пистолет на второго подростка. Хотел выстрелить ему в лицо, но у него выпала обойма. Тут вмешалась кондуктор, увела буянившего в сторону, а подростки подошли к двери чтобы выйти, — рассказал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» очевидец.Однако дебошир на этом не успокоился.— Он снова встал, подошел к ним, начал опять оскорблять и угрожать, что им конец. Ударил одного из ребят в лицо, — продолжает свидетель происшествия.В этот момент двери трамвая распахнулись, и парни выскочили. Но мужик начал палить по ним. По словам очевидцев, одному попал в бедро, другому в висок. Подростки закричали. Закончилось все тем, что стрелок скрылся, а один из проезжавших мимо водителей увез мальчишек в травмпункт.— Родители выехали в больницу, вызвали полицию по дороге. Парни живы, все в порядке. Но у подростка, которому попали в височную область, пулька осталась под кожей. Рентген показал, но вытащить не смогли, сегодня сделают УЗИ, попробуют ее достать, — добавил автор поста.Мужчина отметил, что он сам родитель и очень переживает за безопасность детей в городе. Опубликовал фото стрелка и попросил откликнуться других свидетелей происшествия.Сейчас стрелявшего в подростков магнитогорца ищет полиция.— Данный факт зарегистрирован в полиции Магнитогорска. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в данном противоправном деянии, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru