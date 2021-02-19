Губернатор Курганской области Вадим Шумков, который недавно устроил подчиненным разнос за плохое питание в школах, сегодня сам пообещал в школьной столовой.— Сегодня во время объезда решил заехать по пути в одну из школ, проверить качество обедов — тема оказалась очень популярная, вы оставляли много отзывов и комментариев, — написал он в своем Instagram.Судя по видео, чиновник только попробовал предложенные блюда.— В целом обед оказался неплохим, — подытожил он.Также глава региона выложил видео «дежурных блюд». Там суп со сметаной, тушена картошка с котлетой, запеканка и апельсин. Из напитков — компот и кофейный напиток.Напомним, ранее Вадим Шумков эмоционально раскритиковал организаторов школьных обедов.— Хочу официально предупредить и попросить. Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми, — написал он на своей странице.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru