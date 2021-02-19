В 2022 году в Карабаше появятся новый жилой комплекс, бассейн и воскресная школа

Развитие Карабаша идет быстрыми темпами Фото: Кирилл САДЫКОВ

Накануне в Карабаше Челябинской области презентовали новые социальные объекты, которые значительно преобразят город. Некоторые из них уже готовы принять посетителей, а другая часть будет готова в следующем году. Темпам по развитию Карабаша можно только позавидовать, ведь город становится привлекательней буквально на глазах.

Одним из долгожданных для горожан проектов стал хоть и не новый, но капитально отремонтированный детский сад №1. Его построили в конце 60-х, и с тех пор периодически делали лишь косметический ремонт. Само собой, здание со временем начало буквально разваливаться.

— У нас возникали проблемы с теплоснабжением, электроснабжением, канализацией и водоснабжением, — рассказала заведующая детским садом №1 Елена Воробьева. — За время моей работы в двух группах трижды прорывало трубы, заливало полы. Из-за этого портилась мебель, постельные принадлежности, нам приходилось снова это все покупать. Были и проблемы с электричеством: напряжение не выдерживало, и когда включали плиты на кухне, могли отключиться компьютеры.

Одна из групп обновленного детского сада №1 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня слова Елены Воробьевой кажутся страшным сном, ведь теперь и не скажешь, что здесь когда-то было именно так. В саду заменили все коммуникации, из старого остались разве что стены, но и они раньше были в трещинах, которые приходилось замазывать, а сейчас здесь все ровно и красиво. С приходом ремонта появились посудомоечные машины, полностью обновилось оборудование в кабинетах, преобразилась и уличная площадка.

— У нас теперь есть дополнительная площадка по обучению правилам дорожного движения, — добавила Елена Воробьева. — На площадке есть велосипеды, самокаты, педальные машины, чтобы дети обыгрывали дорожные ситуации. Здесь же есть остановки, действующие светофоры, автозаправки. В общем, играя, будем обучать детей.

Здесь будут проводить детские утренники Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уже в марте 150 воспитанников детского сада №1 вернутся в обновленное здание. Капитальный ремонт на себя взяла Русская медная компания, вложив более 140 млн рублей. Однако это не единственный отремонтированный садик. Например, детский сад № 9, который в 2016 году был признан аварийным, уже вовсю работает с дошкольниками после такого же капитального ремонта.

А это детский сад №9 после ремонта Фото: Кирилл САДЫКОВ

А для горожан постарше в Карабаше скоро появится Церковно-причтовый дом — по сути, воскресная школа с большой столовой и актовым залом. Он будет располагаться в комплексе Храма во имя св. Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского. Здесь состоялась церемония закладки капсулы под строительство, что ознаменовало начало большой работы.

— Мы долго ждали этого дня, — признался настоятель Храма отец Александр. — Строительство затягивалось, и мы обратились напрямую к главе РМК Игорю Алтушкину с просьбой о строительстве, поскольку нам это необходимо. Он пошел навстречу, и уже готов проект, началась закладка камня. Сегодня у нас очень значимое мероприятие, мы с нетерпением ждем, когда начнется строительство.

Церемония закладки капсулы под строительство церковно-причтового дома Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам отца Александра, в новом здании будет удобно проводить концерты, там же будут и классы для социальной работы, приема нуждающихся людей, а также детская площадка, чтобы ребятам было, где и с кем остаться, пока родители находятся в Храме на молитве. Завершить строительные работы планируют осенью 2022 года.