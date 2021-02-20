Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 21-23 февраля

Минздрав Челябинской области опубликовал список мест, где можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус 21-23 февраля. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска.При себе обязательно нужно иметь паспорт и полис ОМС, а за два часа до тестирования лучше воздержаться от еды и напитков.Челябинск, 21 февраля:ТК «Горки» с 13:00 до 16:00;ТК «Куба» с 14:00 до 17:00;ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 16:00.22 февраля:ТК «Алмаз» с 1:00 до 16:00;ТК «Горки» с 14:00 до 17:00;ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 16:00.Кыштым, 21 и 22 февраля:ТК «Радуга» с 11:00 до 13:00.Магнитогорск:21 февраля — ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00;22 февраля — ТК «Континент» с 10:00 до 12:00;23 февраля — ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00.Миасс — ТК «Слон»:21 февраля, с 12:00 до 15:00;22 февраля, с 12:00 до 16:00;23 февраля, с 12:00 до 17:00.Пласт — ТК «Раздолье»:21, 23 февраля, с 10:00 до 14:00.Сатка ТК — «Факел»:21 февраля, с 11:00 до 13:00.Южноуральск — ТК «Южный»:21 февраля, с 10:00 до 12:00.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru