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Коронавирус Covid-19

Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 21-23 февраля

Публикуем расписание и адреса