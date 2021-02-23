Житель Челябинской области пропал во время экскурсии на необитаемый остров в Танзании

Сергей Розанов очень любил путешествовать. Фото предоставлено родственниками

70-летний житель Магнитогорска Сергей Розанов пропал во время отдыха в Танзании. Мужчина не вернулся с экскурсии на необитаемый остров. Сейчас родственники ищут хоть какую-нибудь информацию о нем.

Сергей Розанов — опытный путешественник, не раз бывавший за границей. 30 января он отправился в Танзанию через Уфу. Поездку на популярный у туристов остров Занзибар он приурочил к своему юбилею. Родственники забили тревогу 15 февраля, когда он не вернулся в Россию.

Через запрос его дочери удалось связаться с туроператором Coral Travel, который организовывал экскурсии.

— Сказали 5го числа пропал на экскурсии. Другой информации не предоставили. По законам Танзании, заявление о пропаже подается через 48 часов, — рассказала КП-Челябинск его дочь Светлана.

Мужчина ездил на маленький необитаемый остров 2-2,5 км, окруженный рифами.

— Они приплывают посмотреть рыбок, потом у них обед и свободное время. После свободного времени он пропал. Только после прибытия в отель выяснилось, что его нет, — продолжает Светлана.

Родственникам удалось найти других туристов. Откликнулась девушка, которая рассказала, что 3-го числа во время другой экскурсии магнитогорцу стало плохо. Возможно, из-за давления.

Сергей Розанов случайно попал в кадр за два дня до злополучной поездки. Снимок предоставила туристка, отдыхавшая в Танзании

— 3 числа он вроде на экскурсии был специи + Стоун Таун + Остров черепах. Его еле затащили на лодку — плохо было ему. После купания на Острове черепах его довели до лодки, вещи собрали, до места доставили. 10 числа рейс задержали, ждали его в самолете, — рассказала туристка из Златоуста, которая отдыхала в это же время.

Также до родственников доходила обрывочная информация, что где-то нашли фотоаппарат Сергея. Но никто этого не подтвердил. Сейчас поисками мужчины занимается полиция Танзании и России.

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