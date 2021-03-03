Челябинский «Трактор» одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» в первом матче плей-офф

Черно-белые порадовали болельщиков
Фото: Рустем АХУНОВ
В среду, 3 марта, «Трактор» одержал победу 3:1 в гостях у «Салавата Юлаева». Кадрами с матча поделились наши коллеги КП-Уфа.
Символично счет открыл 74-й номер — Виталий Кравцов. Затем счет сравнял внук знаменитого форварда челябинского «Трактора» Анатолия Картаева Владислав. Во втором и третьем периода Вячеслав Основин довел преимущество до 3:1. Этот счет сохранился до финальной сирены. Первая победа в стартовом матче серии плей-офф.
Фото: Рустем АХУНОВ
Отметим, что второй гол засчитали только со второго раза. Дело в том, что шайба отскочила от спины Ильина. Уфимцы требовали просмотр, считая, что гости мешали вратарю.
— Сыграли по заданию, сыграли непростой матч. Есть время отдохнуть, восстановиться, разобрать ошибки и выйти на следующий матч, — прокомментировал итог поединка сразу после игры главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Фото: Рустем АХУНОВ
Фото: Рустем АХУНОВ
Фото: Рустем АХУНОВ
Фото: Рустем АХУНОВ
Фото: Рустем АХУНОВ
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