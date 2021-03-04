Челябинские хирурги провели сложную операцию девочке, от которой отказались столичные врачи

Заместитель главврача Челябинской областной детской клинической больницы Николай Ростовцев провел операцию подростку по уникальной методике. Фото: ЧОДКБ

Год назад у 17-летней Алины начались проблемы с кишечником. Из-за болезни она попала в больницу, где после обследования ей поставили диагноз — долихосигма с петлями. Это такая патология кишечника, при которой аномально увеличивается длина сигмовидной кишки и ее брыжейки, что приводит к нарушению моторики самого органа.

Прооперировать подростка в Москве отказались. Девочке предложили подождать около 5 лет, а затем принять решение о проведении оперативного лечения. Речь шла о полостной операции.

Мама девочки Елена решила не ждать с проведением лечения. Она обращалась в различные клиники, однако все было безрезультатно. Но во время новогодних каникул Алина нашла в интернете статью про хирурга Николая Ростовцева, который проводит полостные операции по уникальной методике, причем и без больших разрезов. Этот специалист работает в Челябинской областной детской клинической больнице. Туда мама девочки и написала.

— Я нашла группу ЧОДКБ в социальной сети «ВКонтакте» и списалась с больницей. Мы выслали все документы, анализы и обследования на почту, и хирург согласился взять Алину на операцию. Так как Алине уже в мае исполнится 18 лет, то в детскую больницу попасть необходимо было в ближайшее время, — рассказывает мама подростка. — Мы бросили всё и посреди учебного выпускного года прилетели в Челябинск. Если бы эту статью мы не нашли и на операцию не попали, я не знаю, что бы мы делали.

Челябинские врачи прооперировали Алину абсолютно бесплатно. Ей удалили поврежденный участок кишечника через три небольших прокола, а затем сшили между собой здоровые участки кишки.

— Первую такую операцию мы сделали во время мастер-класса доктора медицинских наук Игоря Витальевича Киргизова по детской эндоскопической хирургии и колопроктологии, — рассказывает главный детский хирург Минздрава Челябинской области, заместитель главврача ЧОДКБ Николай Ростовцев. — Потом я ездил на конференцию в Пекин и там увидел несколько иную методику. Основываясь на этих двух методиках, мы разработали собственную авторскую методику, которая позволяет добиваться высоких результатов в лечении долихосигмы,

По словам Алины, после операции она чувствует себя хорошо. Сейчас девочка уже выписалась из больницы и уехала домой

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