Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 марта 2021: различия вакцин от ковида и запись на прививку через госуслуги

В регионе уже привито почти 90 тыс. человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область продолжает борьбу с коронавирусом. В регионе идет плановая вакцинация населения. А для того, чтобы оперативно выявлять новые случаи заболевания, в крупных ТРК проводятся бесплатные ПЦР-тесты несколько раз в месяц.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки вирус нашли еще у 165 человека. При этом выздоровели 179 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь победили 45 435 южноуральцев. Еще 5 285 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также не обошлось без летальных исходов. Умерли 9 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Семеро из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Всего в регионе зафиксировано 52 854 случаев COVID-19

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинскую область поступило 115 992 дозы вакцины против коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Это препарат двухкомпонентный: между прививками проходит три недели. Однако врачи предупреждают, что после вакцинации в течение одного-трех дней возможно проявление катаральных признаков ОРВИ: повышение температуры тела, мышечная ломота и пр. Рекомендация медиков в таких случаях — принять жаропонижающее.

Всего «Гам-Ковид-Вак» в регионе привито 87 534 человека. Об этом в четверг, 4 марта, на пресс-конференции о прохождении кампании по вакцинации заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Некоторые южноуральцы не прививаются, ожидая поставки других препаратов. Думают, что они лучше, чем «Гам-Ковид-Вак». В Минздраве региона с такой точкой зрения не согласны:

— Новосибирская вакцина иначе сделана. Она — более легкая, но к меньшему числу компонентов вируса. Пока планируется поступление в регион только вакцины «Гам-Ковид-Вак», по другим вакцинам на сегодняшний день информации нет, — заявила замминистра здравоохранения Татьяна Колчинская.

Южноуральцы все чаще выбирают портал госуслуг для записи на прививку от коронавируса. Как сообщил министр информационных технологий региона Игорь Фетисов, со стартом вакцинации через портал госуслуг на эту процедуру заявились более 5 тыс. человек.

Для того, чтобы записаться, нужна учетная запись на портале госуслуг: она есть у 3 млн. жителей Южного Урала. В личном кабинете на сайте требуется полная информация: кроме фамилии, имени и отчества нужен адрес регистрации: данные сориентируют по выбору прививочного кабинета. Нужен номер телефона — по нему свяжутся, если после регистрации на вакцинацию человек попадет в лист ожидания.

Листы ожидания, к слову, формируются, если в поликлинике вакцина закончилась и на подходе очередная партия препарата.

Более того, на портале госуслуг на прививку можно записать и своих близких. Например, пожилых родителей. Для этого нужно указать личные данные человека, номер стразового полиса и СНИЛС.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 5 марта 2021 года.

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